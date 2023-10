Arafat : ‘’Les autorités veilleront au suivi des instructions du président de la République pour la réussite de l'École Républicaine", assure Niang Djibril, Wali Nouakchott - Sud

L’école Ibn Said de Arafat a abrité, ce lundi 2 octobre 2023, la cérémonie du démarrage de l’année scolaire 22/23 au niveau de la Wilaya de Nouakchott sud. Toute la famille scolaire (enseignants et encadreurs, élèves), les autorités administratives et sécuritaires se sont retrouvés dans cet établissement pour magnifier les vertus de l’école Républicaine qui démarre sa deuxième année au niveau national.

Dans un mot qu’il a prononcé à cette occasion, le Wali de Nouakchott Sud, Niang Djibril a rappelé tout l’intérêt que le président de la République et son gouvernement accordent à l’école Républicaine. ‘’Cette entreprise vise à asseoir une unité nationale consolidée et renforcée. Compte tenu de l’importance de cette école républicaine, les autorités administratives et sécuritaires assureront un suivi rapproché et permanent des établissements. Nous allons assurer la sécurité à l’intérieur et à l’extérieur des établissements afin de permettre aux enseignants de conduire dans la sérénité leurs cours, s’est engagé le Wali. Il a exprimé sa disponibilité et celle de l’ensemble des autorités à la famille scolaire.

Auparavant, le maire d'Arafat, Ahmed Jidou Ould Zeine, a exprimé la disponibilité de la maire à accompagner les efforts de la direction régionale de l’éducation pour l’atteinte des objectifs de l’école République, un des engagements du président de la République. Le maire s’est attelé à nettoyer tous les établissements de la commune, à la veille de la rentrée scolaire et à les doter de réseaux d’adduction d’eau et d’électricité, une première, affirment certains parents d’élèves.

Pour sa part, après avoir remercié les autorités administratives, sécuritaires et la famille scolaire pour leur présence à cette journée, le DREN Sud, Mohameden Baba Hamdi a exprimé la détermination des enseignants à porter haut la main le projet de l’école républicaine, il a rappelé les pas franchis dans la formation, l’encadrement et l’amélioration des conditions de travail et de traitement des enseignants. Il a ensuite remercié l’ensemble des partenaires de l’école, les parents d’élèves, la mairie et les parents d’élèves pour leur soutien et leur disponibilité. Il a loué les efforts déployés ayant permis de doter les écoles de l’électricité, d’eau et de quelques gardiens.

Le DREN s’est engagé à faire de cette nouvelle année scolaire une nouvelle étape dans le processus d’édification de l’école Républicaine, une des priorités du président de la République.

Le directeur régional de l’Institut pédagogique, El Jeilani Ould El Arby a passé en revue l’ensemble des efforts déployés en matière de production de manuels scolaires, de sa mise à disposition dans les kiosques régionaux et départementaux. Le représentant de l’IPN a indiqué que dans le cadre de la matérialisation de l’école Républicaine, des manuels (livres de l’élèves et guides pédagogiques) sont disponibles pour la première et 2eme année fondamentale et que ceux des autres niveaux confectionnés à l’étranger sont attendus à Nouakchott au cours de la semaine prochaine. Le directeur de l’IPN a annoncé une nouvelle approche dans la distribution des manuels, laquelle va impliquer désormais les parents d’élèves des différentes Moughataa de la Wilaya.

Prenant la parole, le président de l’Association régionale des parents d’élèves de Nouakchott Sud s’est félicité des efforts déployés pour la réussite de l’école républicaine et pour améliorer les conditions de vie et de travail des enseignants. Il a ensuite exhorté le département à aller de l’avant en réduisant les effectifs pléthoriques des classes, à réhabiliter certaines et à sécuriser les établissements non clôturés.

Signalons qu’à l’occasion de cette première journée de la rentrée scolaire, le Wali et la délégation qui l’accompagnent ont suivi une leçon modèle axée sur l’importance de l’école républicaine pour le renforcement et la consolidation de l’unité nationale.

La cérémonie s'est déroulée en présence des députés de Nouakchott Sud, Maimouna Ahmed Salem, Mokhtar Khalifa et Khattry Dahoud.

Au titre de l’année scolaire 23/24, la wilaya de Nouakchott sud compte 103 écoles fondamentales pour 1400 Moualims, 27 établissements secondaires pour 1275 professeurs.

Les élèves sont répartis ainsi qu’il suit: 15540 élèves du fondamental et 11992 au secondaire à Arafat, 24814 au fondamental et 4751 à Riyad et 13640 du primaire et 10208 secondaire à Elmina.