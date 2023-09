« M’Bagne 2030 » : Fin de la 1e édition du Festival de la musique

Ouverte le 17 septembre 23, la 1ere édition du festival de la musique de M’Bagne a pris fin, le 19 au stade municipal Abdoulaye Dieye de la ville. Ce fut une apothéose, la mobilisation était au rendez-vous. Rendez-vous est pris pour les 24, 25, 26, et 27 juillet 2025..

Organisé par le Mouvement « M’Bagne 2030 », cette manifestation assemble, non seulement les habitants de la capitale départementale mais aussi des villages environnants.

Durant les 3 jours, les participants arrivés de Nouakchott et de la diaspora ont dégusté des sons de différents artistes et revisité des pans de la tradition musicale et du « Thiossane », à travers des défilées reflétant les modes de vie des populations et le daydayre - une compétition de pirogues décorées de plusieurs couleurs. Au cours de cette démonstration, les seigneurs du fleuve (dialtabe) et autres ont démontré leurs sciences et les secrets du fleuve. C’est un grand moment pour les riverains de part et d’autre du fleuve. Aussi, plusieurs artistes locaux et invités dont Fama M’Baye, Ablaye M’Baye, et des rappeurs ont animé ces trois jours. Au bord du fleuve !

Dans son mot d’ouverture, prononcé en présence du Hakem de la Moughataa de M’Bagne, du président de l'association des ressortissants de M'Bagne en France, le président de « M’Bagne 2030 », Sarr Ousmane alias Gono a remercié l’ensemble des participants, populations, artistes locaux et invités ayant accepté d’honorer de leur présence cette 1e édition du Festival, un rendez-vous du donner et du recevoir. Pour Sarr, M’Bagne 2030 a pour ambition de faire de cette ville et ses environs un pôle de développement économique, social et culturel du département. Une entreprise qui requiert la participation de tous les fils de la ville, du département et de tout le pays. Et Sarr d’ajouter que de telles manifestations participent au développement et au rayonnement culturel de notre pays, dans toute sa diversité. « Nous avons le devoir et l’obligation de nous battre pour capitaliser tout ce potentiel que recèle notre département au profit de nos populations », affirme Gono Sarr. La soirée d’ouverture a été marquée par la prestation et des défilées des artistes.

Créé en octobre 2020, M’Bagne 2030 a pour objectif le développement économique, social, culturel et sportif de la ville et ses environs, explique Sarr Ousmane dit Gono, président de M’Bagne 2030. Ce mouvement a tenu sa première édition en octobre 2021. Il a, à son actif la plantation de 1000 citronniers et 1000 manguiers dans 470 foyers, les locaux de l’administration, les écoles et tous les espaces publiques de la ville. Un important pas pour reverdir la ville et partant lutter contre la dégradation de l’environnement. Les foyers bénéficiaires entretiendront les plants et en tireront éventuellement les profits.

La première édition a été marquée par la tenue d’une caravane médicale organisée au profit des populations de M’Bagne et des villages environnants. M’Bagne 2030 a tenu des sessions de formation et de sensibilisation sur différentes thématiques comme l’éducation, la santé, la protection de l’environnement au profit des jeunes de M’Bagne et environs, indique le président Sarr.

Signalons que pour mener ses activités, M'Bagne 2030 compte, pour ses premiers pas sur ses 160 membres.