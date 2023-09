Promotion du développement durable

On parle partout et à tout bout de champ de développement durable. Mais en atteindre les objectifs exige un soutien coordonné et ciblé donnant une valeur ajoutée aux efforts nationaux à suivre certaines priorités stratégiques : une gouvernance démocratique et régionale avancée, la réduction des disparités sociales, économiques et entre les sexes ; une qualité toujours accrue de l'éducation et de la santé ; une production et une consommation « propres » ; l’autonomisation sans cesse croissante des femmes et des jeunes.

Les objectifs de développement durable constituent un appel national impérieux à l’action pour éradiquer la pauvreté, protéger l’environnement et le climat, en garantissant que tout notre peuple jouisse de la stabilité et de la prospérité. Relever les défis du 21ème siècle, en adoptant le développement durable comme projet de société et comme modèle de développement toujours renouvelé, est un défi majeur que notre gouvernement se doit de relever, conformément à l’engagement stratégique formulé dès 1992.

Cet engagement envers les principes fondamentaux du développement durable a été concrétisé à travers une série de réformes successives visant à construire le développement économique sur des bases solides et à améliorer les conditions sociales, en accélérant le rythme des réalisations environnementales grâce à des mesures préventives et correctives. Cela conduit à saluer le chemin parcouru par notre pays au cours des vingt dernières années dans la mise en place d'un projet communautaire basé sur ces principes.

Je proposerai ici quinze objectifs visant à aborder les enjeux sociaux, économiques et environnementaux qui sont en ce moment les plus pressants. Mon souci principal est d’arriver à mieux relever les défis auxquels ces secteurs sont confrontés. Car le développement durable est un des principales sources de stabilité et de paix sociale. Sa promotion est donc vitale pour notre nation. L’État y contribue par le dialogue, la participation de tous les acteurs politiques, l’ouverture, le respect de ses engagements et le sens de la responsabilité dans la gestion des affaires publiques. L’avancement de ce projet est une responsabilité partagée. Il exige un effort de l'ensemble du gouvernement et de la société pour constituer des collectivités plus fortes, plus sûres et plus inclusives où personne n'est laissé pour compte.

Des objectifs réalistes

Pour faire avancer notre pays par des actions concrètes, voici donc les quinze objectifs annoncés tantôt. Axés sur la réduction de la pauvreté, la croissance économique durable, le soutien à la réconciliation entre tous, la promotion de l'égalité entre les sexes et la cohérence des mesures à l'égard des changements climatiques et de l'énergie propre, je les ai condensés en formules-chocs :pas de pauvreté ; faim « zéro » ; bonne santé et bien-être ; éducation de qualité ; égalité entre les sexes ; eau propre et assainissement maximal ; énergie propre et d'un coût abordable ; travail décent et croissance économique soutenue ; industries innovantes et infrastructures adaptées ; inégalités réduites ; villes et communautés durables ; production et consommation responsables ; lutte bien ajustée contre les changements climatiques ; stabilité, justice et institutions efficaces et fortes.

Le développement durable répond aux besoins du présent sans compromettre la possibilité, pour les générations à venir, de répondre à leurs propres besoins. Il y a certes eu des progrès dans la durabilité au cours des dernières années. Il serait cependant possible de progresser plus rapidement. Je vous suggère des recommandations en ce sens : démontrer un leadership fort envers la durabilité à tous les niveaux, mais surtout au niveau du Premier ministre et des ministres ; établir un mécanisme ou un procédé, déterminé par le gouvernement, afin de dresser une courte liste de priorités pour la durabilité ; mettre en place une plateforme nationale afin de collecter les opinions et les bonnes idées de tous les Mauritaniens concernant la manière de promouvoir ce type de développement.

Les priorités devraient comprendre des avantages significatifs à long terme ; l’évaluation des coûts et des risques croissants à long terme, si rien n’est fait dans le présent ; des liens avec beaucoup de préoccupations spécifiques, ce qui renforcera de plusieurs façons la cohérence de l’ensemble. La liste de priorités à court terme devra, quant à elle, tenir compte de la pauvreté et des privations des enfants, incluant une éducation de bonne qualité et des infrastructures environnementales adaptées ; de la responsabilité accrue envers une coopération et une coordination plus efficace entre les ministères et les niveaux de gouvernement, en donnant à tous les fonctionnaires une formation et une expérience sur la durabilité. Il s’agit de faire comprendre à tous et toutes que le développement durable représente plus qu’une gestion saine de l’environnement ; de développer un cadre utile de la durabilité pour des buts et des objectifs de développement économique et social ; de continuer à soutenir des engagements généraux envers des programmes et objectifs spécifiques, en particulier au niveau des stratégies ministérielles de durabilité.

On devra également mener de vastes consultations en continu sur les initiatives de durabilité incluant des groupes locaux et communautaires, ainsi que d’autres partenaires ;distribuer des ressources pour s'assurer que de tels groupes puissent y participer de façon significative ; offrir plus de soutien à des systèmes d’information sur la durabilité, notamment à l’égard de la science, de la surveillance de l’environnement et de la durabilité et d’en rapporter les travaux, tout en affinant des systèmes permettant l'étude et la diffusion de la connaissance. Favorisant l’innovation et intégrant mieux les diverses+ dimensions de la durabilité, de telles mesures permettront d’initier et de soutenir plus de partenariats non conventionnels (par exemple, entre différents types d’organisations et entre les disciplines et les secteurs).

Cheikh Ahmed ould Mohamed

Ingénieur

Chef du service Études, aménagement et développement

Établissement portuaire de la Baie du repos (Nouadhibou)