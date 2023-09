Un phénomène nouveau: L’Occident sur la défensive

Les BRICS, une alliance grandissante de puissances moyennes montantes se concertent, s’organisent, décident de défier l’emprise traditionnelle de l’Occident sur le monde et de se positionner comme un nouveau bloc dominant, alternative au premier. Les BRICS, une sorte de mutation prolongeant d’autres phénomènes historiques précédents: Bandung en 1955, le mouvement des Pays non Alignés des décennies 1970-1980. Sukarno, Chouan Laye, Nasser, Nkrumah, et même Boumedienne et Castro, tous, Che Guevara, Mehdi Ben Barka et autres Tri-Continentalistes, ne pourraient plus dormir tranquille dans leurs tombes. Tout indique que leurs nobles rêves reviennent pour exiger leur concrétisation.

Dans le passé, les diverses puissances occidentales ne se laissaient pas faire: ils réagissent et souvent violemment pour maintenir l’ordre « naturel » des choses. Les récalcitrants reviennent vite à la raison.

Cette fois-ci, comme frappé par une amnésie ou une maladie paralysante, l’Occident se laisse faire. On observe et on enregistre les événements sans manifester la moindre volonté de réaction.

La même attitude est également observée chez le régime français face à la grogne montante contre l’emprise française traditionnelle sur l’Afrique francophone au sud du Sahara.

Donc, assistons-nous à un tournant historique irréversible, face à lui une certaine sagesse s’impose?!

De toute façon, considérant l’ampleur et la profondeur des défis du moment, il est peu probable que cette fois-ci la montagne n’accouchera que d’une souris ou de quelques réformettes apaisantes de circonstance.

Qui vivra verra.

Wait and see.

AS Elmoctar-Cheddad