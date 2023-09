Sécurité Alimentaire au Hodh Gharbi : Ménages vulnérables et enfants malnutris au cœur des actions de VSF-Belgique

Mis en place en 2022 par l’ONG belge Vétérinaires Sans Frontières (VSF-B) sur financement de la DG-ECHO (branche humanitaire de l’UE), le projet Assistance d’Urgence pour la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle à court terme des ménages les plus vulnérables poursuit au Hodh Elgharbi ses actions de lutte contre l’insécurité alimentaire.

La mise en œuvre de ce projet qui intervient dans les quatre communes rurales de Gaet teydoume, Sava et Mebrouk (Tamchekett) et Hassi Ahmed Bichne (Kobeni) est assurée par l’ONG nationale ODZASAM et en étroite collaboration avec les autorités administratives et communales ainsi que les services techniques concernés

Ce projet vient de boucler la deuxième distribution du cash et de la farine enrichie inscrite dans son plan d’action d’urgence pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle qui couvre l’ultime période des mois de soudure (Juillet, août et septembre).

Il s’agit de la seconde assistance d’urgence en l’espace d’un mois. Elle s’est déroulée du 22 août au 2 septembre et a permis la double distribution du cash au profit de 1567 ménages vulnérables et du complément nutritionnel (PROMOVIT) pour 442 enfants malnutris de moins de 2 ans répartis entre les différentes communes de la zone d’intervention du projet. Elle a été précédée par une première distribution qui a eu lieu entre le 29 juillet et le premier août et sera suivie par une troisième programmée à partir du 21 septembre.

L’approche méthodologique retenue pour chaque distribution est basée sur le principe de l’assistance de proximité. Ainsi les bénéficiaires de la distribution couplées cash farine sont servis sur place par des équipes de VSF-B, ODZASAM et DJIKKE ( le prestataire financier ) en présence des comités de ciblage. Les ménages ciblés sont répartis en trois catégories et le montant du cash est établi en fonction de la taille du ménage.

Le montant du cash varie entre 2000 et 3000 MRU selon la taille du ménage.

Chaque enfant identifié puis dépisté perçoit 6 sachets de 500g soit 3kg de farine enrichie. Ceux diagnostiqués malnutris sont référés à une structure de santé la plus proche.

Interrogé sur l’impact de ces actions d’assistance d’urgence, le maire de la commune rurale de Gateteydouma a souligné d’abord qu’elles interviennent au moment où les populations en ont le plus besoin. Et d’ajouter : « L’argent perçu va aider les ménages en milieu rural à subvenir à des besoins essentiels dans cette période de soudure marquée par le retard des recettes tirées des revenus de l’agriculture et de l’élevages. » En fin M. le maire a souhaité la continuité du projet, l’augmentation du nombre du nombre de ses bénéficiaires et du montant du cash compte tenu de la flambée des prix des denrées alimentaires.

Cet élu local va plus loin estimant que cette assistance d’urgence pour les ménages vulnérables est de nature à contribuer substantiellement aux efforts déployés sur le terrain par les pouvoirs publics pour atténuer l’impact de la période de soudure sur les populations rurales des quatre communes ciblées.

Moustapha Bechir

Cp Hodhs