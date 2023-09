Exode massif de jeunes mauritaniens : l’ambassadrice américaine réagit et fait une annonce

L’ambassadrice américaine en Mauritanie, madame Cynthia Kierscht, a annoncé mercredi le lancement dans les prochaines semaines d’une campagne médiatique de sensibilisation sur les voies légales d’émigration vers les États-Unis. « L’ouverture prochaine des candidatures est prévue en Octobre et ne doit pas être négligée. L’ambassade publiera son annonce officielle fin Septembre », a précisé la diplomate américaine. Il sera également question de « mettre en lumière les dangers de l’immigration clandestine », a-t-elle ajouté.

L’annonce est intervenue dans un contexte marqué par la hausse du nombre de mauritaniens qui entreprennent un voyage dangereux et souvent incertain pour « sauter le mur » vers les États-Unis. « Malheureusement », déplore madame Cynthia Kierscht, « cela a également entraîné la mort de plusieurs d’entre eux au cours de ce périlleux voyage. […] Notre campagne s’efforcera de dissiper les mythes et les idées fausses entourant l’immigration, en se concentrant sur les différentes voies légales disponibles pour ceux qui aspirent à visiter ou à construire leur vie aux États-Unis. […] Notre mission est d’informer les individus sur les différentes catégories de visas offrant une entrée légale dans le pays, chacune répondant à des besoins et à des objectifs différents. […]

Nous mettrons notamment en lumière des opportunités moins connues, comme les visas pour les professionnels de la santé, infirmières et médecins par exemple, soulignant ainsi l’ouverture des États-Unis aux personnes qualifiées contribuant au progrès de notre société ». La diplomate a par ailleurs indiqué que « les États-Unis sont connus depuis longtemps comme un phare pour les immigrants et nous disposons par conséquent d’une multitude de moyens permettant aux immigrants d’entrer légalement sur notre territoire. […]

L’une des initiatives les plus remarquables introduites par notre gouvernement fédéral au siècle dernier fut le programme Diversity Visa (DV). Visant à remédier à la sous-représentation de certains pays aux États-Unis, ce programme offre une chance unique aux ressortissants de ceux-là – dont la Mauritanie… – d’obtenir une voie légale d’accès aux USA. Étonnamment et malgré le potentiel que recèle le DV, peu de Mauritaniens y postulent. Ceux sélectionnés pour ce programme et ayant voyagé aux États-Unis avec leur famille n’en apportent pas moins leurs compétences, leur culture et leurs perspectives au tissu diversifié de la société américaine. Il est crucial de reconnaître que le programme DV n’est pas seulement une opportunité : c’est une opportunité gratuite », a-t-elle souligné.

Cette annonce semble cependant venir tardivement et surtout à contre-courant des actuelles dispositions américaines à l’égard de nos ressortissants. La tendance s’en orientera-t-elle vers la régularisation de la situation des milliers de mauritaniens qui ont déjà rallié ces derniers mois les USA ? De fait et comme le suggère en filigrane la sortie de madame Cynthia Kierscht, la Mauritanie fait partie des pays qui reçoivent le moins de visas américains. Un rapport fédéral révèle ainsi que 89 % des demandes de visas déposées en 2022 par nos concitoyens sous divers motifs – visite, travail, tourisme, etc. – ont été refusées. C’est le taux de refus le plus élevé, dépassant même celui infligé à des pays déclarés hostiles aux USA : Corée du Nord, Venezuela, Cuba, Iran ou Syrie. La Mauritanie semble bel et bien le pays le plus indésirable aux États-Unis… La déclaration de leur ambassadrice sera-t-elle la prémisse d’une plus juste et heureuse appréciation de nos qualités humaines ?