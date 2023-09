Le panier de la ménagère sinistré

Une poussée inflationniste provoquant une hausse généralisée des prix et touchant plusieurs denrées de base provoque un véritable sinistre du panier de la ménagère.

Ce phénomène est particulièrement ressenti ce week-end par les dames qui ont fait le marché.

Ainsi, le kilogramme de tomates s’est vendu à 30 MRU, contre 25 MRU habituellement.

Les kilogrammes de carottes et de poivron se sont vendus à 60 MRU, contre 40 MRU, il y a tout juste quelques jours.

Constat également valable pour le prix du poisson, difficilement trouvable à la plage des pêcheurs.

Ces différentes hausses des prix des légumes et du poisson seraient imputables à la période de d’hivernage, à l’origine de la rareté de plusieurs produits, à l’image de la menthe de Boghe dont la forte odeur parfumée manque aux narines de nombreux amateurs de thé.