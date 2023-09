CAN 2024: La Mauritanie élimine le Gabon et se qualifie

Les Mourabitounes décrochent leur billet pour une troisième CAN consécutive. Devant un public chaud bouillant, les Mourabitoune ont surclassé les Panthères du Gabon (2-1), ce samedi, à l’occasion de la sixième et dernière journée des éliminatoires. Grâce à des buts de Tanjy (30e) et Kamara (42e), alors que Ndong a réduit l'écart pour les coéquipiers d'Aubameyang (90e+1), les Mourabitounes décrochent leur billet en terminant à la deuxième place du groupe I devant le Gabon et ses Pierre-Emerick Aubameyang, Mario Lemina et Denis Bouanga.