Mauritanie/Maroc : mission économique de la CGEM du 25 au 26 septembre

Le Conseil Général des Employeurs du Maroc (CGEM) organise une mission économique en Mauritanie les 25 et 26 septembre 2023, annonce une note de l’institution patronale.

Cette manifestation « vise à promouvoir les relations économiques entre le Maroc et la Mauritanie dans des secteurs stratégiques.

Elle sera marquée par la tenue d’un forum économique Mauritanie/Maroc, organisé en partenariat avec l’Union Nationale du Patronat de Mauritanie (UNPM), en présence des acteurs économiques mauritaniens, ainsi que des rencontres BtoB et BtoG ».

La Mauritanie et le Maroc sont des pays entretenant des relations séculaires, tissées par la géographie, l’histoire, la religion et la culture, qui se sont beaucoup renforcées aux cours des dernières

années, grâce à une grande volonté politique des autorités visant à construire un axe fort Nouakchott/Rabat.