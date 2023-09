La Mauritanie doit lutter contre la corruption, tweete un expert de Transparency International

La Mauritanie a besoin d’atteindre la transparence dans les contrats avec les sociétés, afin de lutter contre la corruption et garantir la justice.

Cette recommandation a été exprimée par le responsable de Transparency International, M. François Valérian, dans un commentaire relatif à un tweet de l'Observatoire du civisme et des libertés sur les obligations du gouvernement mauritanien et des sociétés de production d'or et de gaz dans le pays.

L'expert international a attiré l’attention sur le potentiel de la Mauritanie, qui possède le littoral le plus poissonneux au monde d’une part et qui est le 15e pays producteur mondial de minerai de fer.

La Mauritanie, qui possède tous ces pôles de développement et œuvre bientôt à se lancer dans la production de gaz, vit pourtant sous le fardeau de la pauvreté et des menaces environnementales, a poursuit l’expert.

François Valérian est Membre du conseil d'administration de Transparency International (Monde) depuis 2019, travaille avec TI depuis 2008 et il par ailleurs est enseignant de la régulation financière à l'école des Mines de Paris.

L'Observatoire du civisme et des libertés a appelé, dans le tweet commenté par M. Valérian, le gouvernement mauritanien et les sociétés Emiral Mining, @BP_plc et @KosmosEnergy à respecter leurs engagements en matière d'environnement et de transparence dans la gestion afin de réduire les risques de corruption, rappelle-t-on.

Notons enfin que l’ancien secrétaire général adjoint des nations unies, Ahmedou Ould Abdallah est le président d’honneur de l’Observatoire du civisme et des libertés.