Sommet sur le climat de Nairobi: Le ministre de l'Économie présente l'expérience de notre pays dans la lutte contre les effets du changement climatique

Son Excellence le ministre de l'Économie et du Développement Durable, M. Abdessalam Ould Mohamed Saleh, a participé aux activités de la deuxième journée du premier Sommet africain sur le climat, tenu à Nairobi, la capitale kényane, dans le cadre des sessions spécialisées de la journée.

Le ministre a abordé en sa qualité d'intervenant principal, au cours de la première session sur les possibilités de faire face à la sécheresse en Afrique, l'expérience de notre pays dans ce domaine en présentant les politiques gouvernementales qui ont permis de réduire les effets de ce phénomène. Il a également évoqué les répercussions économiques graves de ce phénomène, notamment les grandes vagues d'exode rural vers les villes, entraînant ainsi de lourdes conséquences économiques et sociales qui ont affecté les politiques de développement du pays.

Le ministre a, par ailleurs, évoqué au cours de son intervention la vision efficace adoptée par le gouvernement mauritanien pour faire face à ce phénomène, atténuant ainsi ses effets négatifs.

Hydrogène et économie verte

S'agissant de la deuxième session organisée par la Banque africaine de développement, elle a été consacrée à la discussion de l'initiative relative à l'utilisation des énergies renouvelables financées par la Banque africaine de développement, comme le Fonds pour l'énergie durable en Afrique, en faveur duquel plusieurs partenaires ont annoncé leur contribution à son financement.

Par ailleurs, Son Excellence le ministre a passé en revue l'expérience de notre pays dans le domaine de l'exploitation des énergies renouvelables et les interventions des partenaires pour soutenir cette orientation, en particulier de la part de la Banque africaine de développement, qui a contribué à la disponibilisation d'énergie pour la population. Le ministre a également abordé l'exemple des grands projets énergétiques financés par les partenaires, telle que la ligne à haute tension reliant la Mauritanie au Mali, qui traverse plusieurs villes mauritaniennes.

D'autre part, Son Excellence le ministre a participé à une troisième session spécialisée sur le financement de l'hydrogène et de l'économie verte en Afrique en général. Au cours de son intervention, le ministre a souligné la nécessité de fournir des financements concessionnels pour stimuler la croissance dans ce secteur et de réformer le système d'investissement international, ce qui permettrait aux pays en développement d'obtenir des financements jugés acceptables.