Nouvelle coupure d’eau à Riyadh

De retour dans les robinets mardi soir et mercredi, l’eau n’est plus trouvable dans plusieurs quartiers de la commune de Riyadh depuis ce jeudi soir (31 août).

Une nouvelle coupure du liquide précieux non encore expliquée par la Société Nationale d’Eau (SNDE).

La précédente coupure avait duré plus de deux semaines.

Une période pendant laquelle les revendeurs d’eau, qui achètent le fût entre 5 et 10 MRU, le revendent aux populations à 50 MRU, réalisant ainsi une énorme plus-value.

Le limoge récent du DG de la SNDE n’a manifestement pas réglé le problème.

A quand la fin du calvaire?