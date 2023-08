Charte politique en gestation: Biram Dah Abeid dénonce une « alliance chauvine et monocolore»

Dans une réaction au projet de charte politique en gestation, entre le parti INSAF et deux partis politiques de l’opposition, l’UFP et le RFD et qui circule sous le manteau ou sur les réseaux sociaux, mais dont le contenu était tenu encore en secret, le député Biram Dah Abeid, président du parti non reconnu RAG, évoque lors d’un entretien vendredi soir (25 août), dans un site de la place, une « charte chauvine et monocolore», entre les deux parties. Ce grand acteur de l’opposition dit constater un « rapprochement inopportun et incongru visant à sceller une alliance des forces opposées à tout changement démocratique, à tout progrès social et à une cohabitation pacifique des différentes communautés de Mauritanie. »

Pour Biram Dah Abeid, ce projet doit permettre au pouvoir de « « tripatouiller la Constitution en vue de prolonger le mandat présidentiel au profit du président Ghazwani et de modifier la durée du mandat pour le porter à 7 ans ». L’objectif, affirme-t-il est de maintenir le plus longtemps possible, l’actuel président à la tête du pays. De leur côté, poursuit le président du RAG, très critique vis-à-vis du projet de charte, ce projet redorerait le blason à l’UFP et au RFD, laminés lors des dernières élections locales, ceci grâce à l’organisation d’élections locales anticipées et donnerait l’occasion de nommer leurs cadres dans l’administration, voire au sein du gouvernement. Le président Biram affirme que selon des informations fiables, le processus d’ « intégration » a déjà démarré avec la nomination récente d’un haut cadre du RFD. Le projet de dialogue n’est qu’un « alibi pour faire valider cet agenda dont on nous cache le contenu concocté ente les différentes parties ».