Sports…Sports…Sports…

Sidi Mohamed Bouna : retraité à 22 ans !

Le footballeur international Sidi Mohamed Bouna est contraint de mettre un terme à sa carrière sportive à seulement vingt-deux ans, en raison de blessures à répétition. Une récidive de rupture de ligaments croisés pousse le désormais ex-sociétaire du FC Nouadhibou à mettre définitivement fin à sa carrière de footballeur. « Je voudrais remercier tous ceux qui m'ont soutenu. Malheureusement, j'ai atteint ce moment que je ne souhaitais pas atteindre si tôt, en raison de mes nombreuses blessures au genou. C'est le destin de Dieu. La douleur m'a fait décider de mettre fin à ma carrière », a écrit l’ancien capitaine des Mourabitounes U17 sur sa page Facebook. Si la passion du footballeur s’est envolée, son rêve n’est pas pour autant brisé. Bouna Sidi Mohamed avait en effet validé sa licence en Économie et gestion des entreprises. Il pourra entamer très bientôt sa reconversion. Comme quoi il est primordial de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et de toujours privilégier les études !

Super D1 : Démarrage le 15 Septembre

« Le Championnat national de Super D1, saison 2022-2023, démarrera le vendredi 15 Septembre prochain », a annoncé le secrétaire général de la FFRIM, monsieur Ahmedou Mbeïrick, dans un courrier adressé aux présidents des clubs de l’élite. Cette décision fait suite aux rencontres tenues à ce sujet entre les dirigeants des clubs et les responsables de la fédération, « à la quasi-unanimité qui s’est dégagée », a-t-il précisé dans sa correspondance datée du 3 Août dernier. « Au nom du président, du Comité Exécutif et de l’administration de la FFRIM, nous tenons d’une part à louer hautement l’esprit fairplay, la qualité et le niveau des débats au cours de nos rencontres préparatoires et à vous souhaiter, d’autre part, plein succès au cours de ce championnat », a-t-il conclu. Pour rappel, tous les clubs de Super D1 ont perçu leurs subventions et récompenses.

Rayon Sports FC : Mamadou Wade désigné entraîneur-adjoint

L’ancien international mauritanien Mamadou Wade a été engagé au poste d’entraîneur-adjoint du Rayon Sports FC (Rwanda Premier League). L'ex-arrière gauche des Mourabitounes, de l’ASAC Concorde et du FC Nouadhibou secondera l’entraîneur principal, le tunisien Yamen Zelfani. Les deux hommes s’étaient déjà croisés lors du passage du technicien tunisien sur le banc des Orange, lors de la saison 2015-2016.

Zed FC : Maata Magassa officialisé

L’international espoir Maata Magassa (19 ans) s’est officiellement engagé avec Zed FC (Egyptian Premier League) pour quatre saisons, a annoncé le club, le dimanche 13 Août sur sa page Facebook. Le transfuge de l’AS Douane est un grand espoir du football mauritanien. Le milieu de terrain s’était particulièrement signalé la saison dernière en Super D1.

ASC GENDRIM : nouvelles recrues

L’ASC GENDRIM affûte ses armes pour la prochaine saison. Les Pandores ont procédé, le mercredi 16 Août, à la présentation de huit nouvelles recrues destinées à renforcer l’effectif. En outre, le technicien sénégalais El Hadj Gora M’Baye prend les rênes de l’équipe première. Il était sur le banc du Kaédi FC la saison écoulée.

FC Tevragh Zeïna : Dabo et Balou débarquent

Le FC Tevragh Zeïna se lance sur le marché des transferts. Les Galactiques ont décidé de faire leurs emplettes au Mali. Lundi 14 août, le club a en effet officialisé les signatures du milieu de terrain Borouma Dabo, en provenance de l'AS Black Stars de Badala (Bamako), et de l'attaquant Cheikh Tidiane Balou qui arrive quant à lui de l’Union Sportive de Bougouba (USBO) de Bamako. La durée de leurs engagements n’a pas été communiquée.

Le FC Tensoueïlem vainqueur du championnat de beach soccer

Le club de Tensoueïlem a remporté l’édition 2023 du championnat national de beach soccer qui s’est déroulé cette saison sous une nouvelle version avec la participation de quatorze équipes. Le sacre du FC Tensoueïlem est intervenu après sa victoire (6 à 4) face au FC Zaatar, au terme de la finale qui s’est jouée ce jeudi à la plage Terjit à Nouakchott. Le FC Étoile a décroché la troisième place de la compétition, après avoir remporté le match de classement (4-3) contre l’équipe d’Arafat. Le joueur du FC Tensoueïlem, Cheikh Belkheïr, a été sacré meilleur buteur du tournoi avec 37 réalisations. Plusieurs officiels et un public nombreux ont assisté à la grande finale.

Rosso : la Journée olympique célébrée avec succès

Le Comité National olympique et Sportif Mauritanien (CNOSM) a célébré, samedi 19 Août à Rosso, la Journée nationale olympique 2023. Placées sous le thème : « Les valeurs olympiques, facteur de cohésion sociale » ; les festivités ont été marquées par différentes activités menées sous la supervision du président du CNOSM, monsieur Abderrahmane Ethmane, en présence du gouverneur-adjoint du Trarza.

Dans son allocution, monsieur Abderrahmane Ethmane a rendu un vibrant hommage aux sportifs rossossois qui ont contribué, dans leurs différentes disciplines (football, basket-ball, athlétisme…),au développement du sport mauritanien. Il a indiqué que le choix de Rosso était d’autant moins anodin que la capitale du Trarza est une des villes les plus sportives de Mauritanie. Le patron de l’olympisme mauritanien a remercié le gouvernement, la mairie de Rosso et les autorités locales pour leur soutien au sport. Le deuxième adjoint au maire de la ville, monsieur Bada Dieng a de son côté remercié le CNOSM d’avoir choisi Rosso pour abriter les festivités, rappelant lui aussi que celle-ci a beaucoup contribué au développement du sport national.

En marge de la célébration, le public a assisté à des démonstrations d’arts martiaux (taekwondo et karaté), de courses filles et garçons et de basket-ball. Composée de la vice-présidente madame Mariem Talla Kane, du trésorier général et de son adjoint – respectivement messieurs Teyib Taher et Mohamed Tlemidi – la délégation du CNOSM a participé à la marche aux côtés des autorités administratives et sécuritaires et du public. Décentralisée pour la seconde fois et organisée en collaboration avec la commune de Rosso, cette journée a connu un franc succès.

Coupe CAF : l’AS Douanes tenue en échec par le SOAR (2-2)

L’AS Douanes a concédé le match nul face à son public pour le compte du premier tour préliminaire de la Coupe de la CAF contre le SOAR Académie de Guinée Conakry (2-2), samedi 19 Août au stade Cheikha. Méconnaissables durant la première mi-temps, les Douaniers ont pris deux buts, sur des réalisations de Sylla Ibrahima (36’) et Camara Abdoulaye (39’), sans pouvoir en mettre un seul. Mais les protégés d’Ahmed El Kory « Poppo » ont su puiser dans leurs tripes pour revenir au tableau d’affichage en seconde période avec deux buts coup sur coup. Yacoub El Id sonnant la révolte en réduisant le score (54'), avant que Beyatt Lekoueïry ne rétablisse la parité sur une frappe déviée par le défenseur guinéen dans ses propres cages (57'). Malgré de multiples occasions de part et d'autre, les deux équipes vont se quitter sur ce score de parité (2-2).Rendez-vous samedi 26 Août 2023 au stade Général Lansana Conté de Nongo.

LDC: Le FC Nouadhibou domine Ahli et prend une sérieuse option

Le FC Nouadhibou s’est logiquement imposé face à Al Ahli Tripoli (2-0) grâce à un doublé de Ousmane Faye (77 ‘ et 90+2’), lors du tour préliminaire aller de la Ligue des champions, dimanche 20 août au stade Cheikha Ould Boydiya. Le FC Nouadhibou prend ainsi une belle option pour la qualification. Second acte dimanche prochain au Caire.