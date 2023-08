L’Association des maires du Brakna a élu son nouveau bureau

L’Association des maires des communes de la Wilaya du Brakna a élu, le 14 août 2023 son nouveau bureau. Ce renouvellement intervient au lendemain des élections municipales, régionales et législatives du 13 et 29 mai dernier. Le nouveau bureau se compose de 7 membres. Il est présidé par le maire de Magta Lahjar, Baba Moustapha et comprend Issa Bou Hamady, maire de la commune de Maal, vice-président, Bowba Brahim, maire de la commune de Hidjaj, secrétaire général, Bâ Abdoulaye, maire de Bababé, secrétaire général adjoint, Bâ Adama Moussa, maire de Boghé, secrétaire aux relations extérieures, Alioune Ould Beiga, maire de Jalwoor, trésorier général, Cheikh Tidjane Bleyil, maire de Dar El Afia, trésorier adjoint et Youssouf Ould Mohamed Abdallah, maire d’Aleg, commissaire aux comptes. Une commission de désignation avait été choisie pour proposer la composition dudit bureau élu. Espérons que le nouveau bureau saura impulser une dynamique aux différents conseils municipaux, à qui on reproche dans leur majorité le manque d’initiative pour développer leur terroir.