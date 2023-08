Passation de charges entre bâtonniers

La salle des audiences de la cour d’appel de Nouakchott a abrité ce jeudi 17 août, la cérémonie de passation des charges entre maître Brahim Ebety, bâtonnier sortant et maître Bouna El Hassen, nouvellement élu.

L événement à été marqué par un discours bilan de maître Brahim Ebety.

Le bâtonnier sortant a cité plusieurs réalisations notamment " l’implication de l’ordre dans la mise en œuvre des programmes entre le gouvernement mauritanien et les partenaires au développement, dans le domaine de la formation sous la supervision d’experts internationaux. Des innovations dans la gestion de l’assistance judiciaire aux mineurs.

La participation à plusieurs réunions et conférences internationales. La conclusion d’une convention avec la Caisse Nationale d’Assurance Maladie....".

Pour sa part, le bâtonnier entrant, maître Bouna El Hassen, a annoncé sa volonté ferme d apporter une nouvelle pierre à l’édifice.

Parmi ses chantiers et défis, figurent le goulot d’étranglement que constitue la non exécution des décisions de justice contre l’État, depuis plusieurs années, qui étrangle la profession, selon les avis concordants des avocats.