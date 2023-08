Journées portes ouvertes des OSC sur la protection des enfants

Du 15 au 17 aout 2023 se sont tenues, à l’hôtel Wissal, des journées portes ouvertes des Organisations de la société civile (OSC). L’objectif de cette rencontre, organisée par les organisations AMAMI et PSAEFEH en collaboration avec l’Ong internationale World Vision, était de débattre de la Nutrition et de la protection des enfants en Mauritanie. Durant ces trois jours, les nombreuses ONG travaillant sur ces thématiques ont écouté différentes présentations portant sur la violence sur les enfants, les mutilations génitales (MGF), le travail domestique, la prison des enfants mineurs, la réinsertion des enfants, les lois nationales et conventions internationales, le rôle des relais communautaire, le plaidoyer… un véritable tour de table entre acteurs de la société œuvrant pour le bien/être des enfants.

Prenant la parole, les initiateurs ont justifié leurs décisions de tenir ces journées portes ouvertes. Pour Dr. Moulaye et Me Moctar Diallo, la protection des enfants et la nutrition sont des thèmes majeurs et d’un grand enjeu. Sans enfants bien protégés et bien nourris, soignés et éduqués, il n’y a point de développement. C’est pour cette raison que le représentant de Word Vision a plaidé pour l’identification de l’ensemble des difficultés touchant les enfants en vue de mettre en place, au terme de ces portes ouvertes, des recommandations réalistes et factuelles. Selon Me Diallo Moctar, « nous allons sortir de cet atelier avec un plan d’action robuste et des recommandations pertinentes et nous espérons que les OSC vont les mettre efficacement en œuvre aux profit de nos enfants, avec bien évidement l’accompagnement de nos partenaires techniques et financiers et le gouvernement. »