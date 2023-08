Célébration du Quatrième Anniversaire de l’APCM : Une Journée Mémorable de Réflexion et de Reconnaissance

L’Agence de gestion des Palais des Congrès de Mauritanie (APCM) a organisé ce samedi une journée spéciale pour marquer le quatrième anniversaire de sa création qui coïncide avec les célébrations marquant le quatrième anniversaire de l’arrivée au pouvoir du Président Mohamed Ould Cheikh El Ghazwani. Cette cérémonie exceptionnelle a été l’occasion pour l’APCM de réfléchir sur ses réalisations, ses objectifs et son rôle crucial dans la modernisation du pays. L’événement s’est déroulé dans une atmosphère empreinte d’émotion et de fierté.

La journée a débuté par un discours du Directeur Général de l’APCM, Monsieur Abdallahi Abdel Vettah. Dans son allocution, il a souligné les efforts constants de l’agence pour transformer et moderniser les palais des congrès, tout en élargissant leur gamme de prestations. Ces initiatives s’inscrivent selon lui en parfaite harmonie avec le programme du Président Ghazwani, qui vise à rapprocher l’administration des citoyens et à accroître son efficacité. Le discours du Directeur Général a également mis en lumière les réalisations de l’APCM au cours des quatre dernières années, en insistant sur l’importance de l’engagement envers le service public.

Après le discours du Directeur Général, la parole a été donnée à la Directrice Adjointe et aux Directeurs Centraux de l’agence. Chacun d’entre eux a présenté un bilan détaillé de leurs départements respectifs, mettant en évidence les succès obtenus et les défis surmontés. Ces présentations ont permis de montrer la diversité des activités menées par l’APCM, allant de l’organisation de grands événements à la promotion du tourisme d’affaires, en passant par le développement de partenariats stratégiques.

Une partie particulièrement touchante de la journée a été la reconnaissance de cinq employés exceptionnels pour leur dévouement et leur engagement exemplaires envers l’APCM. Ces employés ont été honorés pour leur abnégation et leur contribution remarquable au travail de l’agence. Leur exemple incarne les valeurs de professionnalisme et de détermination que l’APCM cherche à promouvoir.

La journée a atteint son point culminant avec un déjeuner convivial dans la somptueuse salle des banquets. Ce moment de partage a renforcé les liens entre les employés et a renforcé leur détermination à continuer de servir l’APCM avec passion et engagement. L’événement a clairement démontré l’importance de créer une culture d’équipe solide et d’encourager la collaboration au sein de l’agence.

En définitive, la journée commémorative organisée par l’Agence des Palais des Congrès de Mauritanie pour célébrer le quatrième anniversaire de l’arrivée au pouvoir du Président Ghazwani a été un succès retentissant. Elle a permis de mettre en lumière les réalisations de l’APCM, de reconnaître les employés exceptionnels et de renforcer le sentiment d’appartenance à une équipe unie et déterminée. Cette cérémonie ne fait aucun doute qu’elle continuera à inspirer et à mobiliser les employés au service du développement et de la modernisation du pays.

