Ghazouani d’accord sur la Charte d’entente politique

Le président Mohamed Ould Ghazouani a exprimé, lors d'une rencontre tenue hier lundi 7 aout courant, avec les Présidents des partis du Rassemblement des Forces Démocratiques (RFD) Ahmed Ould Daddah et de l’Union des Forces du Progrès (UFP), Mohamed Ould Maouloud, son approbation du projet de la "Charte d’entente nationale" présenté par les deux formations politiques.

L’interaction du Président lors de la rencontre, qui a traité ledit projet de charte politique, "a été positive", ont affirmé des sources médiatiques.

Signature proposée à qui souhaite

Un comité technique mixte se penche sur la question d’annonce d’une date de présentation de ladite charte, aux partis d'opposition restants, "s'ils sont disposés et prêts à la signer", indique-t-on.

L'accord de l'opposition ne sera pas conditionnel à signature de la charte, indique une source au sein de l’opposition, selon laquelle, la charte constituera un accord politique entre ses signataires.

Ledit projet de charte, que le RFD et l’UFP avaiegnt présenté auparavant aux partis de l’opposition, avait été déjà signé par le parti Insaf au pouvoir,

Le contenu de la Charte

La charte d’entente nationale est motivée selon des sources, par le fait qu'il y a des questions nationales qui doivent être convenues entre la majorité et l'opposition dont principalement l’unité nationale, la gouvernance, les actuelles conditions de vie et les élections.

Le RFD et l’UFP considèrent que le projet de la charte avait été approuvé en janvier dernier par l'opposition, la majorité et le représentant du gouvernement et qu’il a été finalement reporté, en raison de l’approche des élections législatives, et municipales.