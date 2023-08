L'ONG ARAPAZ évalue ses interventions à M'Botto et Sorimalé

Une experte de l’Ong Espagnole ARAPAZ vient de boucler une visite de 3 jours à M’Botto, village situé dans la commune de Niabina, département de M’Bagne, Wilaya du Brakna. L’objectif du déplacement d’Aranxa était d’évaluer l’état d’avancement du projet de pisciculture en gestation à Sorimalé et à M’Botto, mais également les autres projets financés par l’Ong espagnole. Au cours de son séjour, Aranxa s’est rendue sur ces différents chantiers en compagnie du coordinateur local pour constater de visu l’état de leur mise en œuvre. En effet, dans le cadre d’un partenariat qui la lie à la Coopérative Dental M’Botto depuis 2017, ARAPAZ a financé la réhabilitation de deux périmètres rizicoles, fourni des motopompes, doté M’Botto d’une chambre de froid au profit des femmes de la localité et de Sorimalé et d’une unité de fabrique de farine enrichie... Il s’agit, comme on le voit, de projet de sécurité alimentaire, donc de lutte contre la pauvreté.

Après cette première phase, l’Ong espagnole s’apprête à lancer, avec son partenaire, un important projet de pisciculture à M’Botto et à Sorimalé. L’objectif est de fournir aux populations bénéficiaires de poissons frais d’eau douce pour améliorer la qualité de leur alimentation. En effet, en dépit de la proximité du fleuve Sénégal, de nombreux mares et lacs dans la zone, l’approvisionnement en poisson frais et en viande demeure problématique, particulièrement en période de soudure. La création d’unités de pisciculture viendra, à coup sûr, contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations. Les équipements sont déjà en place, des visites de sites de projets similaires ont été effectuées. Aussi, les populations ont-elles prouvé, lors des discussions avec l’experte et le coordinateur des projets, toute l’importance qu’elles accordent à ce projet crucial. Signalons que ces projets profiteront à près de dix mille personnes répartis dans 9 villages : Sorimalé, M’Botto, Thilla, Garlol, Niaaki, Liliya, Thiéguelel, Ali Baidy, Thiodji N’Gouli, il faut noter que dans le cadre d'un projet de laiterie, l'experte d'ARAPAZ a visité l'unité de Seyene, vitlage situé dans la commune de Ganki. l'objectif étant de voir comment dupliquer cette expérience à M'Botto.