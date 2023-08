L’Association « Espoir Sebkha » expose ses doléances à la mairie

Les membres de l’Association Tous Unis pour l’Espoir de Sebkha ont rencontré, ce vendredi 4 août 2023, l'adjoint au maire de Sebkha M. Dia Oumar. L’objectif était, a expliqué Aliou Gadjiga, alias Thiak, d’exposer au nouveau maire les principales doléances de son organisation qui œuvre pour le développement de la commune de Sebkha, d’une part et de proposer son appui à la commune. Prenant la parole à son tour, le secrétaire général de l’Association M. Hamath Bâ a détaillé les doléances des jeunes de Sebkha. Elles tournent autour des problèmes d’assainissement des différents quartiers (inondation, accessibilité, équipement…), l’emploi des jeunes, problèmes de formation et de financement des activités des femmes, difficultés à rencontrer les chefs de quartiers dont certains n’habitent pas dans la zone, pour la mobilisation des citoyens, absence de communication entre la mairie et l’association. Poursuivant son propos, le secrétaire général, Hamath Bâ a indiqué que l’Association organise de temps en temps des opérations de nettoyage et se bat pour l’assainissement des différents quartiers en particulier pendant l’hivernage. Elle se heurte déplore-il, au manque de moyens et d’équipements nécessaires et peine à accéder à certains zones à cause des eaux. Il arrive que les membres de l'association se cotisent ou organisent des quêtes pour réaliser certaines activités. C’est pourquoi, l’Association sollicite la collaboration avec la mairie qui, reconnaissent les responsables de Avenir Sebkha se bat depuis son installation pour redresser la situation de la commune. « Nous sommes disposés à l’accompagner dans cette œuvre », a promis le président de l’Association.

Le SG n'a pas manqué d'insister sur l’énorme potentiel de jeunes diplômés chômeurs ou non dans la commune et qui ont besoin d’être soutenus et accompagnés pour l’insertion.

Prenant la parole, à son tour, M. Dia Oumar, adjoint au maire a indiqué que M. le maire Ba Ismaila aurait bien voulu rencontrer les membres de l’Association, mais qu’il a été appelé d’urgence hors de la commune. Il a ensuite répondu, point par point aux doléances de l’association. Il a salué le travail que l’Association Espoir Sebkha abat dans la commune, contribuant ainsi aux efforts de la mairie. A propos des opérations d’assainissement- un véritable casse-tête pour la commune, il a indiqué que la mairie accueille avec intérêt la disposition de l’association à travailler avec elle et qu’elle ne manquera pas de l’associer à ses initiatives et mettra aussi, à sa disposition les équipements dont elle aura besoin pour ses activités (pelles, râteaux, brouettes et éventuellement des bennes de ramassage…). Il a souligné, au passage que les moyens sont très limités, indiquant que les inondations du marché de Sebkha demeurent une des préoccupations de la mairie parce que les eaux stagnent, il faut les évacuer impérativement.

D’autres membres de l’association ont pris la parole pour expliciter les difficultés des populations des différents quartiers de la commune. M. Dia a promis de transmettre au maire, M. Bâ Ismaila, toutes les doléances ainsi formulées

Parlant de formation et de financement des activités des associations, l’adjoint au maire a fait savoir que la mairie accorde, dans le programme du maire, une place prépondérante aux jeunes et aux femmes, mais qu’ils doivent patienter jusqu’à la mise en place du budget de l’an prochain, celui en cours étant fortement éprouvé, néanmoins, le maire est en train de déployer des efforts auprès des institutions de l’Etat, des bailleurs de fonds et de ses propres partenaires et relations pour répondre aux nombreuses attentes de toute la commune, en particulier de la jeunesse et des femmes.

Il faut rappeler que la jeunesse de Sebkha a joué un rôle déterminant dans l’élection de Bâ Ismaila comme maire, son accession à la tête de cette commune populeuse, pauvre et sinistrée à chaque goutte de pluie suscite un grand espoir d’autant plus que le gouvernement avait pris l’engament d’accompagner la mairie pour sortir Sebkha de sa situation actuelle caractérisée aussi par l’insécurité.