Un projet de promotion de la viande rouge mauritanienne devrait bientôt voir le jour à Nouakchott, grâce à l’installation d’un complexe dédié. En effet, le gouvernement a examiné et adopté un projet de décret portant concession provisoire d’une parcelle de terre visant la valorisation de cette denrée dans un pays aux énormes potentialités d’élevage.

Il s’agit ainsi de créer « un complexe d’engraissement de bétail, de graissage, d’abattage de production de viandes rouges et dérivés, d’une part. Celui-ci va contribuer significativement à l’activité économique et contribuer à réduire le chômage, grâce à la création de 500 emplois au démarrage de sa première phase, et participer également à la qualité de la santé grâce à des abattoirs normés, d’autre part », selon le communiqué publié à l’issue du conseil des ministres.