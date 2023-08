Quelques obstacles à l’assainissement de l’administration/Par Mohamed Ahmed Mokhtar

L'une des entraves majeures au développement du pays est l’infiltration au sein de ses appareils de groupes dont les motivations et les pratiques sont aux antipodes du progrès. Il suffit, pour s'en convaincre, d’observer leurs comportements. La démarche du premier de ces groupes consiste à faire tout pour approcher le chef par l’intermédiaire du cercle restreint des influents (famille, amis, proches collaborateurs……….) et de recueillir le maximum d’informations sur ses états d’âme (humeurs, penchants, goûts…..) Tous les moyens sont bons pour y parvenir : chatouiller l’amour-propre, amadouer, soudoyer mais aussi recourir à certaines pratiques occultes: l’essentiel étant d’accéder au chef et de gagner sa confiance.

Ces personnes ont l’ultime conviction que cette voie est la seule susceptible de les mener à bon port et à les faire bénéficier des faveurs du chef (nomination à d’importants postes de responsabilité ou l’obtention de gros marchés immérités.) Peu importent les stratagèmes et arguments spécieux utilisés à cette fin car c’est précisément grâce à de tels subterfuges qu’elles ont pu combler leur déficit en formation et expérience.

Le second groupe, non moins méritant que son devancier, a réussi à faire valider ses faux diplômes et à obtenir par ce biais d’importants emplois. Il est à signaler à cet égard qu’une étude, non achevée, sur ce phénomène de la falsification a révélé que plus de la moitié des titres universitaires, professionnels et autres examinés ne sont pas authentiques et que de nombreuses disciplines, y compris la médecine, sont touchées. Ce travail fut suspendu car ses conclusions risquent d’être désastreuses (implication de personnalités influentes ainsi que du gros des effectifs de l’administration et autres institutions rattachées)

Il est difficile de mesurer l’ampleur des dégâts causés à l’Etat du fait de l’ancrage dans ses structures de ces deux groupes.

Quelqu’un faisait remarquer, à propos de l’un des membres de ces groupes, « qu’en son absence le travail est correctement exécuté mais qu’en sa présence c’est le chaos total » (Il donne de mauvaises directives, se mêle de tout, transgresse les procédures, s’implique dans des dossiers dont il ignore les tenants et aboutissants……….) Ce constat est généralisable à ses semblables des deux groupes. Comment peut-on en effet s’attendre de la part de personnes aux connaissances limitées, sans expérience et d’une moralité douteuse à un quelconque apport positif ? L’espérer c’est vivre dans l’illusion. Leur contribution doit, tout au plus, se limiter à vanter les mérites, orchestrer les campagnes de dénigrement, animer les meetings…. : domaines dans lesquels ils excellent. La nuisance de ces groupes n’est donc pas à démontrer, il faut s’en débarrasser coûte que coûte car c’est là un préalable à toute action salvatrice à entreprendre. Reste à savoir comment, quand et à quel prix : telle est la véritable énigme.