Admonestation publique suivie d’effets ?

La scène fait le buzz sur les réseaux sociaux depuis quelques jours. On y voit un ministre, en l’occurrence celui de l’Hydraulique et de l’Assainissement, tancer vertement un prestataire de services qui a gagné un marché et n’a pas tenu ses engagements vis-à-vis de l’État. « Vous deviez mobiliser du matériel depuis deux semaines », [pour commencer les travaux et respecter ainsi le cahier de charges, NDLR], « et là je ne vois rien. Si vous continuez ainsi, on vous enlèvera le marché et on le donnera au Génie militaire », déclarait-il devant une assistance médusée. La vidéo a fait en quelques heures le tour du Net et a été unanimement appréciée. C’est la première fois en effet qu’on voit un ministre mauritanien s’emporter ouvertement devant la non-exécution d’un marché attribué par son département et qui n’a pas connu un début de réalisation. Tout le monde a encore en mémoire le pont d’El Hay Sakine dont l’entreprise adjudicataire chinoise et son représentant local ont pris la poudre d’escampette après avoir encaissé une importante avance dite de démarrage. Et la liste des sociétés défaillantes peut s’allonger à l’infini sans qu’on recense la moindre sanction : ni avertissement, ni retrait du marché, ni liste noire ; la vache laitière que constitue l’État pouvant être traite à outrance. Et chacun emporter sa part indue de gâteau. D’où le peu de bruit autour de l’irrespect par les entreprises de leurs engagements envers l’État. Cette vidéo illustrera-t-elle une jurisprudence « Ismaïl », le ministre de l’Hydraulique en question ? Nos responsables vont-ils enfin privilégier l’intérêt général au détriment de leurs intérêts personnels ? La suite de ce marché devrait être de nature à apporter un début de réponse à ces questions. On en attend donc impatiemment des nouvelles.

Ahmed ould Cheikh