Le ministre de l'Economie tient une séance de travail avec le président de China Exim Bank

Son Excellence le ministre de l'Economie et du Développement Durable, M. Abdessalem Ould Mohamed Saleh, a tenu ce lundi, dans la capitale chinoise Pékin, une séance de travail avec le Président de la Banque chinoise " Exim Bank", M. Sheng Jun Ren.

La séance, à laquelle ont assisté, notre ambassadeur à Pékin M. Mohamed Abdou Lah El Boukhari El Vilali, le Haut Commissaire de l'OMVS, M. Mohamed Ould Abdel Vattah et le directeur général de la Sogem, M. Mohamed Mahmoud Ould Sidelemine, a été l'occasion d'échanger autour des projets sujet de financement dans notre pays, notamment le projet d'assainissement de la ville de Nouakchott, au sujet duquel la Banque a donné son accord initial pour sa mise en œuvre, et dont les équipes techniques vont entamer ses études de mise en œuvre et de son évaluation.

Plusieurs autres projets présentés par l'OMVS, dont la présidence de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement a été récemment confiée au Président de la République, ont été également évoqués et en faveur du financement desquels, la Banque chinoise s'est déclarée disposée.