Sports…Sports…Sports…

Football féminin : Nouadhibou vainqueur chez les seniors

Fin du suspense sur l’issue du championnat féminin senior, après la victoire (2-0) du FC Nouadhibou le samedi22 Juillet face à l’Inter de Nouakchott, lors de la dernière journée ! Nouadhibou termine en tête du classement, suivi de l’Inter et de l’ASAC Concorde, qui s’est imposée (3-0) un peu plus tôt dans la journée contre le FC Médina 3. Leïla Bouh termine meilleure buteuse avec 10 buts. Pour les championnats féminins U17 et U15, quatre journées restent encore à disputer.

Basket-ball – Fin du stage de formation d’entraîneurs et de jeunes filles

Son Excellence madame Cynthia Kierscht, ambassadrice des États-Unis d'Amérique en Mauritanie, a assisté, le vendredi 21 Juillet au terrain de l'institut Supérieur de la Jeunesse et des Sports de Nouakchott, à la clôture du stage de formation de dix-sept entraîneurs et de vingt jeunes filles membres dela sélection de Nouakchott. Cette session était organisée par la Fédération Mauritanienne de Basket-ball (FMBB) avec l'appui de l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Monsieur Tommy Davis, expert américain de la discipline, avait dirigé cinq jours durant ce stage. Après avoir salué les deux équipes constituées par les vingt joueuses, Son Excellence Madame l'Ambassadeur a donné le coup d'envoi du match opposant celles-ci et procédé à la remise officielle aux dix-sept entraîneurs des attestations de participation au stage.

La cérémonie s'est déroulée en présence de madame Mariem Tall Kane, vice-présidente du Comité National Olympique et Sportif Mauritanien (CNOSM), de monsieur Youssouf Fall, président de la FMBB, et de plusieurs personnalités sportives. Belle occasion pour la Fédération de remercier l'ambassade des États-Unis pour son accompagnement dans la réussite de ce projet et avoir mis à sa disposition un expert d'un grand professionnalisme et d'une grande générosité dans la transmission du savoir.

Mercato – EAG officialise l’arrivée de Babacar Niasse

En Avant Guingamp a officialisé, le vendredi 21 Juillet, l’arrivée du gardien Babacar Niasse (27 ans) qui s’est engagé pour deux saisons. L’international mauritanien (huit sélections) était libre de tout contrat depuis son départ de Tondela (deuxième division portugaise). Formé à l’académie Aspire, le gardien longiligne (1,96 m) avait rejoint le Portugal en 2019, après avoir découvert l’Europe à Eupen (Belgique). Sous les couleurs de Tondela, Babacar avait disputé vingt-huit matches de première division portugaise. Auteur d’une saison pleine avec de bonnes stats – 32 matchs, 9 clean sheets et 5 penalties arrêtés –NIass va découvrir un troisième championnat, celui de la Ligue 2 française BKT.

Super D1 – Tirage au sort sur fond de grogne

Le département chargé des compétitions nationales a procédé, au soir du jeudi 20 Juillet au siège de la FFRIM, au tirage au sort de la Super D1 (championnat national) édition 2023-2024. Peu avant, sept clubs dont certains représentés par leurs dirigeants ont marqué leur désapprobation enjoignant aux responsables du département de ne pas inscrire les noms de leur club respectif pour le tirage au sort.

L’ACS Ksar, l’ASAC Concorde, Inter, Kaédi FC, FC Tevragh-Zeïna, Nouakchott King’s et SNIM avaient ainsi exprimé leur surprise et agacement, lors de la réunion précédant le tirage. Relevantle délai imparti pour la préparation qu’ils jugent « court », ils s’étaient étonnés de la décision « unilatérale du département de lancer la nouvelle saison à la date du 18 Août sans tenir compte de l’inexistence de moyens financiers et matériels ». Des critiques restées lettres mortes. C’est en effet au nez et à la barbe des présidents de club ou de leurs représentants qu’a été effectué le tirage.

La Super D1 devrait donc démarrer le 18 Août. Pour le compte de la première journée, le tirage au sort annonce les rencontres suivantes : ASC SNIM/AS Entou ; FC Nouadhibou/AS Garde ; AS Pompiers/ACS Ksar ; AS GENDRIM/ASAC Concorde ; Nouakchott Kings/Chemal FC ; FC Tevragh-Zeïna/AS Douanes ; Inter Nouakchott/Kaédi FC.

Mouhamed Salahdin Boubacar file à Al Dahfra Club (UAE)

Le gardien international Mouhamed Salahdin Boubacar s’est engagé pour une saison avec Al Dahfra Club (deuxième division–Emirats Arabes Unis). Le désormais ex dernier rempart de l’AS Douanes va vivre sa seconde expérience professionnelle après un passage à l’AS Sonacos (Sénégal). « Casillas » tentera de donner une nouvelle impulsion à sa carrière et revenir ainsi en équipe nationale. Il avait manqué la CAN 2019, suite à une blessure qui l’avait éloigné des terrains et des Mourabitounes.

Chemal FC-United Académie : identification de domaines potentiels de collaboration

Chemal FC (Super D1) et United Académie explorent les pistes d’une future collaboration. En cette perspective, le président du club, monsieur Ahmed Baya, a rencontré samedi dernier Cheikh Mbengue, ancien international sénégalais et directeur d’United Académie, une école de football basée à Thiès. « Cette rencontre s'est tenue dans un climat d'ouverture et de convivialité, ouvrant la voie à une collaboration fructueuse entre les deux entités », souligne la page Facebook officielle du club. « Son objectif principal était de discuter les possibilités de coopération mutuelle pour développer davantage nos relations et renforcer notre engagement commun envers le développement du football. Chemal FC a toujours prôné l'importance de l'émergence des jeunes talents et la promotion du football de base. Nous croyons fermement que les académies de football jouent un rôle crucial dans la formation de la prochaine génération de joueurs talentueux. »

Au cours de ces discussions, « les deux dirigeants ont identifié plusieurs domaines potentiels de collaboration », ajoute la publication. « Chemal FC et United Académie partagent une vision commune de l'évolution du football, en mettant l'accent sur la qualité, l'éthique, et l'esprit sportif ». Les Nordistes se disent « impatients de mettre en œuvre ces initiatives passionnantes et de travailler ensemble pour développer le football dans les deux pays frères. »