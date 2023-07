Boghé : Inauguration de la garderie d’enfants Cheikh Oumar Tall

Le maire de Boghé, monsieur Bâ Adama Moussa, a présidé, le dimanche 16 Juillet 2023, l’inauguration de la toute nouvelle garderie d’enfant « Cheikh Oumar Tall » de Boghé-Escale, financée et réalisée par l’association « Au cœur de nos enfants » (ACNE). 0nt pris part à cette cérémonie d’importantes personnalités dont messieurs Mohamed El Hady Macina (ancien SG du ministère de l’Intérieur), Dia Hamady Hassimiou (chef de village de Boghé-Escale et ancien maire de la ville), Habib Amadou Sy (président d’ACNE, Fatimata Macina, l’artiste-chanteur Ousmane Gangué, Grégory Alexandre Jonathan, Mohamed Nouredine Mohamed (ACNEInternational). Une forte délégation venue de Ndioum (Sénégal) ainsi que plusieurs notables et présidents d’organisations de la société civile de Boghé, Ganki, Daghvet, Bakaw et Thienel, ont tenu à participer à cet évènement historique. Griots, artistes, animateurs de toutes sortes ainsi que les tout-petits habillés et coiffés à la traditionnelle, étaient aussi de la partie pour donner à la rencontre tout l’éclat qu’elle méritait.

Selon la monitrice de la garderie, madame Bâ Maïmouna Sada Aw, « l’ouverture de ce bel édifice flambant neuf [qui compte un grand hangar, un bureau, un loge-gardien et des toilettes] vient satisfaire un vieux rêve et répond donc parfaitement à nos attentes. […] ces locaux construits selon les normes standards offriront un cadre plus confortable, plus convivial, plus ouvert, aéré et, par conséquent, plus propice aux enseignements dispensés aux tout-petits ».Quant au porte-parole des ambassadeurs de l’association au niveau local, monsieur Dia Abdoulaye, il a indiqué que cette réalisation grandiose ne manquera d’avoir un impact positif sur la prise en charge des enfants en âge préscolaire « car c’est dès le jeune âge que l’on pose les jalons pour prévenir nombre de difficultés sociales que nous connaissons aujourd’hui, comme la violence des jeunes ». Il a ensuite rendu hommage au président Habib Amadou Sy « qui a décidé de mettre à profit son séjour en France pour nouer des relations fécondes avec des partenaires et fonder une association pour venir en aide aux populations déshérités de l’Afrique en général, de la Mauritanie en particulier ».

Lui emboîtant le pas, monsieur Saïdou Nourou Anne, a magnifié, au nom de la délégation de Ndioum, les multiples actions réalisées en peu de temps, aussi bien à Ndioum qu’à Boghé, par cette association de bienfaisance contribuant ainsi au renforcement des liens d’amitié et de fraternité entre les peuples sénégalais et mauritanien. D’autres intervenants, à l’instar de Sylla Ibrahima, Grégory Alexandre, Ousmane Gangué ou Sala Hawoly Barro, ont exprimé leur joie de prendre part à cette cérémonie marquante dans l’histoire de l’enseignement préscolaire dans la commune de Boghé.

Prenant à son tour la parole, Habib Amadou Sy « a vivement remercié les participants ainsi que les ambassadeurs de Boghé qui se sont déployés corps et âme pour exécuter sur le terrain les projets de notre association » avant de recevoir des cadeaux offerts en son honneur par le GIE LekkiJammi de Boghé-Escale, en guise de reconnaissance à ses multiples actions humanitaires dans la contrée. Clôturant le ballet des allocutions, Bâ Adama Moussa a exprimé, au nom du conseil municipal et des populations de Boghé, ses sincères remerciements et sa profonde reconnaissance à l’association ACNE et son président Habib Sy pour « cette réalisation généreuse qui permettra aux mères de familles occupées par de longues journées de labeur de trouver, sous ce toit hospitalier, un asile sûr pour leurs enfants ».

La coupure du ruban symbolique et la remise d’une attestation à la monitrice de la garderie auront été les derniers actes de cette cérémonie mémorable. Notons que la veille, une soirée de gala avait été animée par le grand artiste-chanteur Ousmane Gangué, sous le haut marrainage de madame Houriya Koné, une des ambassadrices de Boghé, en présence du président de l’association et des membres de sa famille ainsi que des ambassadeurs d’ACNE et de plusieurs autres personnalités issues de la société civile et du monde des arts.

Abdoulaye Dia