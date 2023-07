9000 Mauritaniens gagnent les États Unis via le Honduras

L’Institut national des migrations du Honduras a déclaré que le pays est devenu une voie de transit importante pour les migrants qui se dirigent vers les États-Unis, au cours des six premiers mois de l’année 2023.

L’institut a confirmé qu’un total de 135 493 immigrants a traversé le pays entre le 1er janvier et le 30 juin 2023, et ces immigrants appartiennent à plus de 100 nationalités du monde entier.

L’institut a indiqué que ce chiffre représente une augmentation de 150% par rapport à la même période en 2022, où le nombre de migrants ayant traversé le pays ne dépassait pas 54 275.

L’institut a déclaré que les ressortissants vénézuéliens représentaient 47% des migrants qui ont traversé le pays, suivis de Cuba à 12%; Équateur, 11% ; puis la Mauritanie est arrivée quatrième avec 7% ce qui représente un nombre de 9484 personnes.

Source: mondafrique.com