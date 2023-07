Élections du bâtonnier et du bureau du Conseil de l’Ordre le mercredi 26 juillet

Les votes pour l’élection du bâtonnier de l’Ordre National des Avocats et le bureau du Conseil seront organisés le mercredi 26 juillet prochain, selon une délibération de l’institution.

Un éventuel second tour est prévu pour le 02 août 2023.Le bureau de vote sera présidé par Maître Mélainine ould Khalifa, ancien bâtonnier de l’Ordre. Les membres sont maîtres Cheikh ould Baha et Amar ould Veten.

Les candidats aux charges de bâtonnier sont maîtres Brahim Ebety, Brahim ould Dy et Bouna ould El Hassen.