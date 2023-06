M. ElKorySneyba, Directeur de Communications de SOS Slaves a conclu la tournée de Chicago par une poignée de main mémorable à l'Aéroport International O’hare. Cela a mis en évidence sa confiance dans la lutte et sa détermination à poursuivre sa mission de mettre fin à la marginalisation injuste d’une large partie de la population. Bien préparé pour cette tournée, il a démarré en trombe sa mission. Le 17 juin 2023, presque immédiatement après son arrivée, il a participé á « Black MuslimHistory Tour. » La visite d'institutions musulmanes noires fut une excellente occasion de découvrirl'histoire des musulmans Noirs en Amérique. Le moment le plus inspirant du tour a été la visite à la maison du fondateur de la Nation de l'Islam, l'Honorable El Haji Muhammad. C'était très impressionnant à voir.

Puis a suivi la série d'événements deJuneteenth. Le 18 juin 2023, M. Sneyba a participé à la célébration de Juneteenth lors d'un tournage de clip vidéo organisé par Che Rhymefest, récipiendaire des prix Oscar et Grammy, dans le but de sensibiliser le public surl'esclavage en Mauritanie. Sans aucun doute, sa présence a ajouté une touche spéciale au programme. Ce fut une formidable célébration sincère de la musique, de la danse et de la culture. Plus tard dans la même soirée, il a rejoint un autre événement de Juneteenth. Celui-ci était organisé par des maires Afro-Américains. M. Sneyba a eu l'honneur d'être invité sur le podium par MM.Katrina Thompson, Maire du village de Broadview, et présenté au public parM.RoryHoskins, Maire de Forest Park. L'accueil a été fantastique. La série de célébration a atteint son apogée avec un événement organisé par M. Chris Welch,Présidentde l’Assemblée de l’État d’Illinois, le19 juin 2023. Le plus gros bonus était la présence de Sénateur Dick Durbin qui est - un fervent supporter dumouvement abolitionniste visant à abolir la terrible pratique de l'esclavage. La présence de MM. Juliana Stratton, Gouverneur Adjoint de l'Illinois et de MM. Kimberly Ann Lightford, Leader de la Majorité au Sénat de l'Illinois, a également été un autre moment fort.

Un autre événement important auquel il a assisté était la soirée annuelle de « Chicago City Black Caucus », où le Gouverneur Adjoint Juliana Stratton et le Maire Brandon Johnson se sont adressés avec enthousiasme à un public en liesse composé de représentants de la ville de Chicago et de l'État d’Illinois. C'était un espace parfait pour le réseautage et l'établissement de partenariats. Cependant, le moment le plus remarquable de la tournée a été lorsque l’Honorable Joy Cunningham, Jugeá la Cour Suprême d’Illinois a remis le Prix AichanaBoililAbeid à M. Sneyba - pour sa contribution exceptionnelle à la lutte pour éradiquer l'esclavage et promouvoir la justice sociale en Mauritanie. Plus de quarante juges ont assisté à la cérémonie. M. Sneyba a été ému par leur présence et leur intérêt pour la justice sociale en Mauritanie. Pour rappel, le prix porte le nom de MM. AichanaBoililAbeid, la première femme esclave secourue par SOS-Slaves, une organisation partenaire engagée dans l'éradication de l'esclavage et la protection des droits humains. En créant le Prix Aichana, The Abolition Institution a délibérément décidé d'honorer et de soutenir toutes les victimes, en particulier les femmes qui sontles plus vulnérables.

Outre la cérémonie de remise des prix et les visites, il a eu des discussions approfondies avec des universitaires sur la justice pénale, l'incarcération de masse, et les questions médicales et de santé publique. D'autres activités comprenaient des visites de courtoisie á des officiels et des dîners de réseautage avec divers philanthropes.

Nos sincères remerciements à l'Honorable Juge Joy Cunningham qui a remis le prix, et à tous les Honorables Juges qui, malgré leur emploi du temps chargé, ont bien voulu se joindre à la cérémonie. Ce faisant, ils ont incommensurablement contribué au renforcement du mouvement abolitionniste en Mauritanie qui leur en sera toujours reconnaissant.

Comme le succès ne tombe jamais du ciel, nos remerciements particuliers à Sean Tenner, co-fondateur d’Abolition Institute et aux membres du conseil d'administration de l'organisation pour leur engagement indéfectible et leur travail inlassable. Sans leur soutien, M. Sneyba ne serait pas venu pour la tournée.

Très satisfait de sa visite, M. Sneyba est parti avec le sentiment bien ancré que son organisation , SOS Esclaves a des partenaires solides sur laquelle elle peut compter en toute confiance pour faire avancer la lutte pour l'éradication de l'esclavage, la protection des droits de l'homme et la promotion de l'État de droit.

Chicago, Juin 16 -21, 2023

Bakary Tandia, Human Rights Advocate,

Co-founder of The Abolition Institute