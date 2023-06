Semaine olympique de l’e-sport (Olympic Esport Week) de Singapour : Mohamed Yahya Bedda en lice

La première édition de la Semaine olympique de l’e-sport (Olympic Esport Week), démarre, ce vendredi 23 juin, avec la participation de notre compatriote Mohamed Yahya Bedda. Cet événement, initié par le Comité international olympique (CIO) qui se déroule jusqu’à dimanche au Suntec Convention Center de Singapour, est consacré à la pratique compétitive du jeu vidéo et au sport virtuel. Anneaux olympiques obligent, la vitrine de ce rendez-vous est avant tout son volet compétitif, appelé Séries olympiques d’e-sport.

Neuf jeux en rapport avec des disciplines sportives ont été choisis notamment la course automobile. La Semaine olympique de l’e-sport est d’une tout autre ampleur : 134 e-sportifs issus de soixante-quatre pays sont attendus à Singapour, où se dérouleront seulement les finales de chaque tournoi, les phases de qualification s’étant déjà déroulées en ligne. Sous l’impulsion du président de la Fédération Mauritanienne de Sports Mécaniques, M. Baham Lekhal, la Mauritanie s’est officiellement engagée et entend relever le défi grâce au talent de Mohamed Yahya Bedda. Trente heures de diffusion vidéo en direct sont prévues sur le site et les réseaux sociaux, ainsi que sur les chaînes de streameurs associés.