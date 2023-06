Fin  de l’année scolaire: le Réseau des jardins d’enfants privés de la wilaya de Nouakchott marque l’événement 

Le réseau des jardins d’enfants privés de la wilaya de Nouakchott sud a tenu, mardi 20 juin, à marquer la fin de l’année scolaire, par l’organisation d’une somptueuse cérémonie, au carrefour Kandahar (Arafat). Au programme, récitation de coran, exécution de l’hymne national, chants, danses et ballet chorégraphique. Enthousiastes, les enfants sous le regard admiratif de leurs parents et monitrices ont égayé l’assistance en livrant avec maîtrise de superbes prestations.

Le volet social a été mis en exergue durant la cérémonie avec la distribution d’habits de fête et de fournitures scolaires aux enfants orphelins des trois Moughataa de Nouakchott Sud (Arafat, ElMina et Riyad). Lors du cérémonial de discours, la directrice régionale de l’action sociale, de l’Enfance et de la Famille de Nouakchott sud, Mme Djilitt Zeïdane a magnifié le laborieux travail mené par les jardins d’enfants privés de la région de Nouakchott Sud les exhortant à plus de dévouement et de détermination.

Quant à Mme ElBerye Baba, présidente du réseau des jardins d’enfants privés de la wilaya de Nouakchott sud, elle a rappelé ‘’l’investissement consenti par les responsables des jardins qui ont fait preuve de beaucoup d’abnégation et de courage pour arriver à ce résultat combien satisfaisant. Mais cela ne serait possible sans l’accompagnement et l’appui permanent de la directrice que nous remercions vivement’’. De 600 enfants au départ, les différents jardins des trois départements de Nouakchott Sud ont enregistré au cours de l’année scolaire 2022-2023, 1700 inscrits.

Occasion a été mise à profit par Mme ElBerye Baba pour remercier ‘’toutes ces braves dames qui n’ont ménagé aucun effort pour la bonne marche des jardins’’. Elle a réitéré l’engagement de son réseau à se conformer au programme tracé par le gouvernement afin de garantir un environnement sûr et bienveillant à même, selon elle, d’assurer le bien-être de l’enfant.