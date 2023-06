Elkory Sneiba primé

Le militant des droits de l'homme, Elkory Brahim Sneiba, a reçu le 20 juin 2023 à Chicago le Prix Aichana Abeid Boilil décerné par l'institut des droits de l'homme américain Abolition Institute considéré comme une référence en droits humains aux États-Unis. Le prix a été remis au membre du bureau exécutif de SOS Esclaves par Madame la présidente de la Cour Suprême de l'Etat de l'Illinois dont Chicago est la capitale. Aichana Abeid Boilil est la première victime de l'esclavage que SOS Esclaves a libérée. C'est pour cette raison que Abolition Institute a décidé de donner ce nom à son prestigieux prix qu'il décerne à des militants des droits de l'homme qui se sont distingués dans leur combat pour la défense et la promotion des droits humains. Selon le président d'Abolition Institute Sean Turner, l'attribution de ce prix à Elkory Sneiba consacre le combat pacifique et courageux d'un grand militant et à travers lui, celui d'une emblématique organisation des droits de l'homme SOS Esclaves qui lutte depuis 1995 pour que des hommes et des femmes recouvrent leur dignité. Elkory Sneiba est aussi un journaliste qui a longtemps travaillé au Calame où il continue à signer une chronique Intitulée " Entre Nous" qui a remplacé " Autour d'un Thé "