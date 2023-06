Journée de sensibilisation sur la médiation et l’arbitrage

Le Centre International de Médiation et d’Arbitrage de Mauritanie (CIMAM), institution rattachée à la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture de Mauritanie (CCIAM), organise deux journées de

vulgarisation et de sensibilisation sur l’importance de ses activités lundi et mardi (19 et 20 juin).

Ces journées sont dédiées aux hommes d’affaires, juristes d’entreprises et avocats, avec l’objectif de présenter « les différents modes de règlement des litiges : recours aux juridictions du service public de la justice, négociation, médiation, conciliation, transaction et arbitrage ».

La médiation est considérée comme « la voie adéquate de règlement des litiges commerciaux. La mission du médiateur est d’écouter les parties, confronter les arguments pour trouver un terrain d’entente, un accord accepté des protagonistes ».

Quant à l’arbitrage, il représente « un procédé de règlement privé de certaines catégories de contestation par un tribunal arbitral, auquel les parties confient la mission de les juger en vertu d’une convention d’arbitrage encadré par la CIMAM».