Marche de l’opposition contre la fraude

Plusieurs milliers de personnes ont battu le macadam samedi enfin d’après-midi, pour dénoncer « la fraude massive » qui a entaché l’organisation des élections législatives, régionales et municipales du 13 mai 2023, en réponse à un appel du collectif de l’opposition démocratique. Celui-ci regroupe des partis de l’opposition historique comme le Rassemblement des Forces Démocratiques (RFD), l’Union des Forces de Progrès (UFP), l’Union Nationale pour l’Alternance Démocratique (UNAD) et d’autres formations, grandes perdantes à l’issue de ces consultations électorales.

Partis de la place de l’ancien Centre National de Cardiologie, en direction de l’ancien aéroport, les participants à cette procession, ont proclamé leur rejet des résultats des élections générales de mai 2023 pour « fraudes massives » et dénoncé le comportement « scandaleux » de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI). Ils ont réclamé une reprise des trois scrutins pour préserver la démocratie et la paix.