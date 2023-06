Attijari Wafabank: Fin de la mission multisectorielle Mauritanie

La mission multisectorielle Mauritanie du club Afrique Développement a pris fin, le 15 juin 2023 à Nouakchott. Organisée par Attijari Wafabank et Attijari Bank Mauritanie, cette rencontre de deux jours a permis aux participants d’échanger sur l’importance des secteurs clefs de l’économie mauritanienne à savoir l’agriculture et la pêche. L’objectif étant d’inciter les investisseurs du secteur privé mauritanien et étranger à venir investir dans ces deux secteurs et de profiter des opportunités d’investissement en Mauritanie. Au cours de cette rencontre, les experts mauritaniens des deux secteurs et de l’agence pour la promotion des investissements en Mauritanie (APIM) ont expliqué aux participants, venus du Maroc, du Cameroun, de l’Egypte, de la Côte d’Ivoire, du Mali et du Gabon, les potentialités dont regorgent ces secteurs, aussi bien en termes de ressources qu’en termes de mesures incitatives adoptées par le gouvernement mauritanien. Les échanges ont proté sur deux thèmes majeurs : « Développement de l’Agriculture et de la Pêche en Mauritanie : quelles opportunités pour l’investissement?» et «Perspectives de développement du secteur de la pêche». Outre des débats à l’ancien palais des congrès de Nouakchott, la rencontre de Nouakchott, la 36e du genre a été l’occasion pour les participants d’effectuer des visites de terrain, notamment au Port de Tanit situé à quelques 60 km au nord de Nouakchott et dans une ferme agricole de Rosso. Sur le premier site, les participants ont visité les installations du port, ses capacités et les opportunités qu’il offre pour le développement de la pêche en Mauritanie. Sur le 2e site, ils ont constaté les progrès enregistrés en matière de production, de modernisation et de transformation. En effet, aussi bien pour la pêche que pour l’agriculture, les investissements doivent porter sur la transformation pour augmenter la chaine de valeur et favoriser la création d’emplois.

Les participants ont aussi partagé les différentes expériences en matière d’investissements dans leurs pays respectifs et sur l’important travail et les opportunités de rencontres d’affaires que développe le club Afrique développement au profit des acteurs du développement sur le Continent. La rencontre de Nouakchott a été une réussite, Attijarri Bank Mauritanie avait mis les petits plats dans les grands.

UNE PLATEFORME D’ENTREPRENEURS AU SERVICE D’UNE AFRIQUE QUI AVANCE

Le Club Afrique Développement est une initiative du groupe Attijari Wafabank fédérant les entreprises et les communautés économiques engagées en Afrique.

C’est également un lieu de rencontre des entreprises catalysant les opportunités de croissance et de création de valeurs.

Il a pour objet de contribuer à faciliter les échanges régionaux et les débats relatifs à la Coopération Sud-Sud à travers :

• La mise en relation en favorisant les rencontres entre opérateurs économiques.

• L’organisation de missions B to B et multisectorielles.

• L’accompagnement personnalisé des investisseurs dans les territoires de présence du groupe Attijariwafa bank.

• La mise à disposition d’information à forte valeur ajoutée.

• L’organisation d’évènements afin de débattre des problématiques concrètes des chefs d’entreprise en Afrique.

Depuis sa création en 2010, la dynamique « Afrique Développement » a concerné plus de 20 000 entreprises de 40 pays du continent et des pays partenaires, générant plus de 25 500 rendez-vous d’affaires dans des secteurs majeurs pour la construction du continent à l’instar de l’Agro-industrie, les BTP, les Energies, le Télécom, …

Le Club Afrique Développement s’adresse aux chefs d’entreprise et décideurs fortement impliqués dans le développement en Afrique.

Le Club Afrique Développement fédère les acteurs économiques mais aussi les opérateurs internationaux qui souhaitent développer des courants d’affaires et/ou des investissements en Afrique. Aujourd'hui, plus de 4700 membres actifs du Club Afrique Développement utilisent régulièrement ses services.

L’adhésion des membres est soumise aux conditions du règlement du Club Afrique Développement.

Elle est gratuite pour les clients d’Attijari Bank Mauritanie et du groupe Attijari Wafabank.