Sebkha : Ba ismaila appelle à travailler collectif

« A partir de cette instant, il n’y a plus de partis politiques mais d’élus de Sebkha, je vous invite à travailler en équipe soudée pour mériter la confiance des populations de notre commune », c’est ce qu’a déclaré M. Bâ Ismaila, lors de son investiture le jeudi 15 juin 2023, comme nouveau maire de Sebkha. Il a tendu donc la main à tous les conseillers des autres partis politiques, aussi bien de la majorité que de l’opposition. Cette déclaration est intervenue après celle du Wali de Nouakchottt Ouest M. M’rabih Rabou Bounena. Dans son mot, le Wali, après avoir salué l’atmosphère apaisée des élections et leur caractère inclusif a invité les membres du nouveau conseil à travailler pour le bien-être des citoyens de Sebkha qui ont bien voulu placer leur confiance en eux. La diversité dans le conseil municipal doit servir d’atouts et non de blocage. Il indiqué que l’administration est au service des citoyens et s’engage par conséquent à accompagner la nouvelle équipe pour réussir sa mission.

Il est à signaler que les conseillers de la majorité présidentielle n’ont pas joué collectif, malgré la main tendue du maire ; leur comportement a permis à l’opposition qui s’est coalisée, de rafler 4 adjoints sur 5. INSAF qui ne dispose que 6 conseillers n’a pu rallier que le seul conseiller du PUD. Les autres ont voté avec l’opposition.