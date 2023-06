Le CNTS a célébré la journée mondiale du don de Sang

Le Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS) a célébré, le 14 juin 23, la journée mondiale du don de sang. Une occasion pour cet établissement de sensibiliser les citoyens à l’importance de ce geste qui sauve des vies mais également pour remercier et rendre hommage à l’ensemble des donneurs volontaires et bénévoles, des partenaires au développement et aux organisations de soutien à la collecte du précieux liquide. Pour la directrice du CNTS, Dr. Khadjetou Bâ, cette journée offre aussi l’opportunité de faire un plaidoyer auprès des décideurs pour renforcer les systèmes de transfusion sanguine.

Placée cette année, par l’OMS, sous le thème : «Sang, plasma : partageons la vie, donnons souvent », cette journée est également l’occasion de collecter, durant toute la journée le sang auprès des citoyens qui peuvent faire le geste au niveau du centre, au profit des malades, en particulier, ceux qui ont besoin de transfusion à vie. Du sang de qualité et sécurisé. C’est l’une des missions du CNTS, celle de collecter, traiter, conserver et distribuer le sang aux structures hospitalières du pays au profit de ceux qui en ont besoin. Elle reconnait que la demande est forte et les dons en deçà des besoins. C’est pourquoi, d’importants efforts sont déployés par le centre pour inviter les mauritaniens à donner de leur sang, d’en faire surtout des donneurs réguliers. L’ambition étant de parvenir à l’autosuffisance en sang. Outre les campagnes de sensibilisation, des collectes sont organisées plusieurs fois par semaine dans des artères de la ville et dans des sites très fréquentés. En effet, il faut aller auprès des populations qui n’ont toujours pas la culture du don de sang pour les inciter à en donner. Signalons que 255 donneurs se sont présentés pour accomplir le geste qui sauve, entre le 14 et 15 juin. Un résultat encourageant qui mérite d’être renforcé et poursuivi. Comme à l’accoutumée, des attestations de reconnaissance ont été remises aux donneurs réguliers pour non seulement les encourager mais aussi pour inciter les autres citoyens à suivre leur exemple.

Notons que le Centre National de Transfusion Sanguine a enregistré 24370 dons en 2022, soit l’équivalent de 6,5 dons pour 1000 habitants. Le nombre de dons volontaires collectés est de 5381 soit, 22 % du nombre total de dons.

La cérémonie a été présidée par le secrétaire général du ministre de la santé, en présence de l’ambassadeur d’Oman, de la directrice adjointe de l’AFD, du représentant de l’OMS et de la cheffe du projet TEMEYOUZ financé par l’AFD et dont l’objectif est d’améliorer les soins de santé primaires, tout particulièrement maternelle et infantile en Mauritanie.

Lire communiqué de presse.

Communiqué de Presse : Célébration de la Journée mondiale du donneur de sang le 14 juin 2023

La Journée mondiale du donneur de sang le 14 juin 2023 représente une occasion pour le Centre National de Transfusion Sanguine de sensibiliser le grand public à la nécessité de donner son sang régulièrement afin de garantir la qualité, la sécurité et la disponibilité du sang et de produits sanguins pour les patients qui en ont besoin.

Officiellement désignée comme événement annuel par l’Assemblée mondiale de la Santé en 2005, cette journée offre une occasion spéciale de rendre hommage aux donneurs de sang volontaires du monde entier et de les remercier pour leurs dons. Elle est devenue un axe majeur de l’action visant à assurer l’accès universel à des transfusions sanguines sûres. Chaque don est un cadeau précieux qui sauve des vies et sa répétition est la clé pour mettre en place un approvisionnement en sang sûr et durable.

Avec le slogan « Sang, plasma : partageons la vie, donnons souvent ! » la Journée mondiale du donneur de sang vise à remercier les donneurs de sang qui sauvent des vies tous les jours grâce à leurs dons et à encourager davantage de personnes dans le monde entier à donner leur sang volontairement et régulièrement. Le thème de cette année met l'accent sur les patients qui ont besoin de transfusions à vie et souligne le rôle que chaque personne peut jouer, en faisant un don précieux de sang ou de plasma. Il permet également de rappeler l’importance de dons réguliers de sang ou de plasma pour créer un approvisionnement sûr et durable en sang et en produits sanguins toujours disponibles, partout dans le monde, afin que tous les patients qui en ont besoin puissent recevoir un traitement en temps opportun.

Dans de nombreux pays, les services de transfusion sanguine se heurtent aux difficultés à disponibiliser suffisamment de sang, tout en en garantissant la qualité et la sécurité. Le manque d’accès à du sang et à des produits sanguins sûrs en particulier dans les pays à revenu faible ou intermédiaire a des répercussions sur tous les patients, particulièrement ceux qui ont besoin d’une transfusion régulière.

L’une des stratégies de l’OMS consiste à aider les pays à revenu faible ou intermédiaire à améliorer la disponibilité et la qualité du plasma humain, notamment par une utilisation optimale du plasma obtenu à partir de dons de sang total et par l’amélioration de l’accès des patients aux traitements à base de protéines plasmatiques susceptibles de sauver des vies.

Il est essentiel de redoubler d’efforts en matière de sensibilisation des populations au don de sang, ainsi que dans le recrutement et la fidélisation de nouveaux donneurs afin d’accroitre le nombre de donneurs bénévoles.

C’est une des conditions essentielles pour disposer d’un stock suffisant de produits sanguins afin de garantir notre autosuffisance, comme le préconise l’OMS, qui par ailleurs encourage les pays à s’approvisionner prioritairement auprès de donneurs de sang volontaires non rémunérés.

Le Centre National de Transfusion Sanguine saisit cette occasion pour remercier tous ses partenaires technique et financiers en particulier l’agence française de développement AFD, Temeyouz, Expertise France, OMS Mauritanie, les forces armées et de défenses nationales, les organisations de la société civile en particulier l’ONG Sauvons une vie et l’ONG Oum El Messakine et l’ensemble des donneurs qui permettent à notre établissement d’assurer au quotidien les missions qui lui sont assignées.