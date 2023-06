Ministère de l’Agriculture : Quand la Commission des marchés joue avec les mots

Il y a quelques semaines, pour accompagner la campagne agricole qui s’annonce, le ministère de l’Agriculture lance un appel d’offres pour l’acquisition de 22 tracteurs et accessoires. Sept sociétés et groupements soumissionnent. A l’ouverture des plis, la société Dek Motors, qui représente l’un des leaders mondiaux dans la fabrication des tracteurs Lovol spécialement pour les climats chauds et humides, se révèle la moins disante avec une offre financière à 34.956.000 MRU. La Commission, qui n’avait aucune raison de ne pas attribuer le marché, essaie une pirouette en jouant avec les mots. Elle prétend que Dek Motors n’a pas donné les spécifications techniques des tracteurs. Pourtant son offre contient bien une fiche technique détaillée. La société aurait dû, selon la Commission, mettre ‘’spécifications techniques’’ au lieu de ‘’fiche technique’’. C’est ce qu’on appelle chercher la petite bête.Dek Motors saisit alors l’Autorité de Régulation des marchés publics qui, à l’issue d’un jugement de Salomon, ‘’considère que le requérant, qui a proposé des tracteurs Lovol TX 1204 et tracteursLovol TH 754, n’a pas fourni dans son offre les fiches techniques du fabricant (…) déclare le recours non fondé’’. Ça ne s’invente pas. Il n’en faut pas plus pour que la Commission décide d’octroyer le marché à la société EMTTAM dont la proposition financière est de 43.201.808 soit plus de 90 millions MRO de plus que Dek Motors. Pourquoi cet empressement ? Pourquoi n’a-t-on pas essayé de faire économiser cette somme à l’Etat ? Si, réellement, Dek Motors n’a pas présenté les spécifications techniques des tracteurs, pourquoi ne lui a-t-on pas demandé de le faire, ce qui peut être fait en une matinée. Qui se cache derrière EMTTAM ? La transparence dans l’attribution des marchés publics n’est apparemment pas pour demain.