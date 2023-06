Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH) en novembre 2023

Le Ministre des Affaires Economiques et de la promotion des secteurs productifs, Kane Ousmane, a présenté une communication relative à une opération de Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH), prévue en novembre 2023, au cours de la réunion hebdomadaire du gouvernement du mercredi 14 juin 2023. Cette communication a permis de faire le point sur les préparatifs de l’opération, qui est conforme à une recommandation de l’Organisation des Nations Unies (ONU), incitant les États à réaliser un Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH), dans une perspective de planification rationnelle des politiques publiques de développement une fois tous les 10 ans.

Initialement prévu à la mi-mars, le RGPH est finalement repoussé à la mi-novembre du fait du contexte électoral lié aux législatives, régionales et municipales de mai 2023.