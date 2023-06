Club Afrique Développement: Deux jours pour parler des opportunités d’investissements dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche en Mauritanie

Le Palais des Congrès de Nouakchott a abrité, ce mercredi 14 juin 2023, la cérémonie d’ouverture de la mission multisectorielle du Club Afrique Développement du groupe Attijariwafa Bank. Une initiative offerte par Atttijari Bank Mauritanie pour débattre des opportunités d’investissements dans les deux secteurs clefs de l’économie mauritanienne, l’agriculture et la pêche..

Durant deux jours, les participants venus du Mali, du Gabon, du Sénégal de la Côte d’Ivoire, du Cameroun, de l’Egypte et du Maroc vont plancher, avec les responsables mauritaniens sur les potentialités du pays, dans les deux secteurs en plein essor et mutations. Leurs échanges porteront sur : perspectives de développement du secteur de la pêche ; Développement de l’Agriculture : enjeux et opportunités. Au deuxième jour du forum, les participants effectueront des visites au Port de Tanit et dans une ferme agricole à Rosso.

Dans son discours de bien venu, le directeur d’Attijari Bank Mauritanie, M. Mohammed Boubrik. a d’abord indiqué que la rencontre de Nouakchott vise la création d’opportunités d’affaires entre la centaine de d’entreprises membres du Club Afrique Développement présents à cette mission sectorielle.

Parlant des thématiques, à l’ordre du jour, à savoir, l’agriculture et la pêche, le Dg de Attijari Bank Mauritanie a indiqué toute leur importance pour l’économie mauritanienne. Le premier en termes de sécurité alimentaire, de l’emploi ou de l’amélioration de la balance des paiements ; ce secteur qui, dit-il, recèle un potentiel de développement important, avec néanmoins, de pré-requis indispensables à son essor et à sa pérennité. Quand au second, poursuit-il, il est aujourd’hui à un tournant important et fait face à des enjeux cruciaux, liés à la gestion de la ressource, à l’organisation de la chaine de valeur, et à la génération d’un maximum de valeur ajoutée au niveau local. A l’occasion de cette édition, renseigne le Dg, un marché de l’investissement sera animé par l’agence de promotion des investissements en Mauritanie (APIM), la Zone France de Nouadhibou, l’Agence marocaine de Développement des Investissements et des Exportations, l’Agence pour la promotion des investissements au Mali, des représentants du ministère de l’économie, de la planification et de l’aménagement du territoire du Cameroun. Une occasion pour les uns et les autres de présenter les nombreuses opportunités et les avantages liés à l’investissement dans les pays respectifs. Mohamed Boubrik a invité les participants à visiter ses espaces d’expositions sous les tentes du palais des Congrès..

Prenant la parole à son tour, Mme Mouna Kadiri, directrice générale de Club Afrique Développement a indiqué que la mission multisectorielle de Nouakchott a pour objectifs d’accéder à l’information fiable et de première main, grâce notamment aux honorables panelistes, de faire ensuite des rencontres de premier plan et de découvrir les possibilités d’investissement et les potentialités des pays à l’honneur au marché de l’investissement avec les hauts représentants des institutions comme l’APIM, la zone Franche de Nouadhibou, l’Agence pour la promotion des investissements du Mali, et le ministère de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire et l’Agence marocaine pour le développement des investissements et des exportations. Il s’agit aussi, selon elle, de faire les rendez-vous d’affaires structurés, pragmatiques qui répondent à l’expression des besoins recueillis.

Signalons que le Club Afrique Développement compte 4700 membres actifs et travaille depuis 13 ans au service de l’Afrique, en vue d’offrir, selon sa directrice générale, un cadre fiabilisé et développer des corridors d’échanges et d’investissements. La mission sectorielle de Nouakchott est la 36e du genre parmi celles organisées avec les 15 filiales dAttijari Wafa Bank sur le Continent.

Pour sa part, la directrice de l’Agence pour la promotion des investissements en Mauritanie (APIM), Madame Aissata Lam a loué l’action du Club Afrique Développement, laquelle est venu soutenir le travail que les autorités mauritaniennes abattent pour faire de la Mauritanie un pays attractif des investisseurs. Elle a brièvement rappelé le travail réalisé dans cette optique par l’APIM pour tirer l’économie mauritanienne vers le haut. Elle a indiqué que l’APIM a déjà délivré 32 agréments dont 30 pour les PME. Un résultat qui témoigne de la forte demande et de la rentabilité du secteur des pêches, et du dynamisme de l’économie du pays.