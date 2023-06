Le chemin de l’espoir (3)

Suite et fin du reportage de Mamadou Thiam sur les interventions du PAM à l’appui de diverses localités du Guidimakha : comment inverser la courbe de l’état nutritionnel des enfants et femmes enceintes et allaitantes…

En Mauritanie, la malnutrition reste un problème majeur de santé publique et une cause de mortalité infantile. Chronique, elle touche un enfant de moins de cinq ans sur quatre (SMART 2022). Selon ce même rapport, vingt-cinq départements (sur quarante-quatre), répartis dans huit régions, étaient au-dessus du seuil d’urgence de Malnutrition aigüe sévère (MAS) supérieure ou égale à 2% et/ou Malnutrition aiguë globale(MAG) supérieure à 15%.Au niveau national,13,5% des enfants de six à cinq-neuf mois souffrent de MAG et 24,8% des enfants de six à cinq-neuf mois souffrent de malnutrition chronique et retard de croissance. Les causes de la malnutrition comprennent le manque d’accès à la nourriture, à l’eau, aux infrastructures d’assainissement et d’hygiène, ainsi que des pratiques de soins et d’alimentation inadéquates. (Voir encadré).

La Malnutrition aigüe modérée (MAM) et la Malnutrition aiguë sévère(MAS) sont traitées grâce à l’intervention de deux structures : CRENAM et CRENAS. En Mai 2022, quatorze enfants et trois femmes enceintes ont bénéficié, signale le PAM, d’un traitement contre la MAM. Mis en place par les agents de santé de base et les auxiliaires communautaires, des dépistages sont menés de manière périodique, suivant une approche « porte à porte ».

Avec l’objectif de résoudre la problématique nutritionnelle dès son origine, des sensibilisations autour des bonnes pratiques nutritionnelles et le renforcement des capacités de la communauté sont mises en place par les structures de santé existantes, notamment à partir des quatre groupes GASPA (un de femmes enceintes et trois de femmes allaitantes). La sensibilisation de ces femmes porte également sur la promotion des meilleures pratiques en matière de soins de santé pour les nourrissons et les jeunes enfants, d'hygiène et de stimulation de ceux-ci à cette dernière. Le reboisement de l’école avec des arbres fruitiers accompagne les efforts d’éducation sensible à l’environnement.

Dans un rayon de cinq kilomètres autour de Gorilakhe, Kamara Lassana, auxiliaire communautaire, s’attèle au dépistage des cas de malnutrition, sous la supervision de l’ONG Actions (partenaire de mise en œuvre), et dresse les critères des bénéficiaires devant être pris en charge. Les cas sévères chez les enfants sont orientés vers les professionnels de santé et douze de ceux-là suivis par le programme bénéficient chaque quinzaine d’une distribution de sup plumpy. Treize femmes enceintes ou allaitantes sont prises en charge au Centre de réhabilitation nutritionnelle en ambulatoire pour les malnutris modérés où elles reçoivent du CSB. Madame Coumba Bougou Barry mesure à sa juste valeur cet accompagnement dans les moments délicats.

THIAM Mamadou

Encadré

Le PAM s'est engagé à traiter, dans les six régions prioritaires du Plan stratégique de pays et dans les départements confrontés à des conditions nutritionnelles critiques, tous les enfants souffrant de malnutrition aiguë modérée (MAM), en s'attaquant aux causes immédiates de celle-ci avant qu'elle ne s’aggrave et en réduisant ses coûts humains et financiers. Le traitement MAM correspond à la contribution du PAM à la fonction de protection du système national de filets de sécurité sensibles aux chocs.

Le PAM travaille de concert avec le Commissariat à la Sécurité Alimentaire (CSA) et complète la réponse à la MAS fournie par le Ministère de la Santé et le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF). Pour la première fois, le gouvernement a financé 40 % des produits thérapeutiques achetés par l'UNICEF pour le traitement de la MAS, avec l'intention de couvrir à terme la totalité des coûts. En 2021, le PAM a réalisé plusieurs études qui éclairent l'élaboration des politiques et soutiennent le plaidoyer en faveur d'une programmation sensible et spécifique à la nutrition. Dans le but de réduire les taux de malnutrition chez les enfants âgés de 6 à 59 mois et les femmes enceintes et allaitantes, il a mis en œuvre le traitement de la MAM dans 932 centres de santé de 93 municipalités. Au total, 42 675 enfants et femmes enceintes et allaitantes inscrits au programme de traitement de la MAM ont reçu des aliments nutritifs spécialisés dans cinq régions (Assaba, Gorgol, Guidimakha, Hodh ElCharghi et Tagant).

Source : PAM