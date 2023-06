Mort d’ Oumar Diop : « La famille n’a pas réclamé une autopsie à l’étranger»

Au cours d’une conférence de presse tenue lundi soir (12 juin) chez la famille Diop, les avocats et la famille ont déclaré n'avoir jamais réclamé une autopsie d’experts étrangers. « C’est une décision du parquet qui nous a surpris et qui nous a mis devant le fait accompli», affirment Me El Id Mohamed M’Bareck, Me Fatimata M’Baye et Me Bah Mohamed. « Notre surprise est d’autant plus grande que les résultats de l’autopsie de l’expert marocain requis par le parquet et transportés par valise diplomatique, remis et ouvert en notre absence à l’Ambassade du pays évoquent une crise cardiaque alors que les résultats des examens effectués par le médecin mauritanien avaient affirmé qu’Oumar Diop n’avait ni problème de cœur, ni de foie », disent-ils. Et les conseils d’ajouter que les prélèvements pour des analyses toxicologiques avaient un but « précis, celui d’enfoncer le défunt, accusé d’avoir été arrêté en état d’ivresse. » Les conseils de la famille ont rappelé que l’enfant a appelé son père quand il a été interpelé par la police. Toujours selon les avocats, le jeune Oumar Diop est bien mort suite aux tortures qu’il a subies dans les locaux de la police. Les cicatrices sur son corps ont été constatées par tous ceux qui ont vu la dépouille déposée à la morgue et effectué le bain mortuaire. Et les robes noires de s’interroger : pourquoi les autorités mauritaniennes continuent à couvrir cette pratique de la police sur les citoyens alors que le pays dispose de mécanismes contre celle-ci et que le pays a ratifié les conventions internationales contre la torture? Il est temps que cessent ces pratiques nuisibles aux citoyens.

Les avocats n’ont pas manqué d’indiquer qu’après les premières analyses effectuées au service des urgences, le corps n’avait pas été mis sous scellé à la morgue de l’hôpital national. Pour toutes ses raisons, la famille qui affirme sa disponibilité à coopérer avec les autorités, rejette en bloc les résultats de l’autopsie de l’expert marocain et réclame une enquête impartiale sur les véritables circonstances de la mort son fils. Les avocats ont indiqué qu’ils s’attelleront à la défense des intérêts de la famille en se fondant sur les éléments probants de preuve de l’assassinat d’Oumar Diop par fait de tortures dans les locaux de la police. Pensent-ils qu’il y aura procès ? Ils en doutent mais promettent de se battre pour y arriver.

Les avocats ont également dénoncé les arrestations arbitraires de nombreux jeunes, en particulier le jeune Soumaré placé sous mandat de dépôt pour « outrage à la police ». Ce jeune est un témoin oculaire cle de l’arrestation de son ami, Oumar Diop ; il l’a raconté sur les réseaux sociaux, ce qui suscite l’ire de la police et du parquet. Ses téléphones sont saisis et sa femme qui avait elle aussi été arrêtée avec lui n’a été libérée que grâce, affirme Me M’Baye, à une caution morale. Elle note que les jeunes ont été arrêtés le week-end et sans assistance de leur avocat...