Energie : retour des ténèbres

La ville de Nouakchott est confrontée à des coupures d’électricité récurrentes depuis la nuit du mercredi au jeudi. Un phénomène de retour des ténèbres qui a particulièrement frappé les esprits avec un immense black –out, intervenu jeudi à partir de 17 heures 30 minutes et qui a duré jusqu’au vendredi vers 1 heure du matin.

Ce retour des ténèbres sous la forme de coupures intempestives d’électricité notées en période de forte canicule, continue de plus belle vendredi, une journée qui a enregistré plusieurs cas de rupture de la chaîne d’approvisionnement en énergie électrique.

Aucune explication de la part de la Société Mauritanienne d’Electricité (SOMELEC) n’a encore été fournie aux usagers plus de 24 heures après le début de ce phénomène à l’origine de multiples désagréments pour les ménages et les entreprises.