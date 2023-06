Affaire Mattel – Mise au point du journal Le Calame

On se défend comme on peut, monsieur Béchir Moulaye El Hassen. Dans votre plainte envers « Le Calame » pour son article publié la semaine dernière – http://lecalame.info/?q=node/14645 – vous vous contentez de mettre en cause son titre (ou on vous qualifie d’escroc pour avoir escroqué de nombreuses institutions et nous pouvons le prouver) et la photo qui l’accompagne. C’est bien peu au regard des soupçons, pour ne pas dire accusations, que nous avons portés à votre encontre. Permettez-moi donc de rappeler ceux-ci – non pas à votre attention : vous connaissez les faits mieux que moi… ; mais à celle de tous ceux que votre sortie surréaliste pourrait encore abuser – je persiste donc et signe, en ma qualité tout-à-fait assumée de directeur de notre honorable publication.

Je comprends bien évidemment que vous vous sentiez d’autant plus visé par le titre de notre article qu’une photo de vous le suit. Vous avez donc indéniablement du flair. Mais les faits que nous avons rapportés n’en sont pas moins toujours têtus. Nous n’avons rien inventé. Votre associé Mohamed ould Bouamatou a-t-il ou non porté plainte contre vous, vous accusant d’avoir profité de votre statut d’actionnaire pour pomper Mattel en lui louant des maisons à des prix exorbitants et en commandant à votre bureau d’études des « études » à des coûts tout aussi faramineux ? Mattel elle-même n’a-t-elle pas engagé des poursuites contre vous pour des dettes commerciales impayées depuis 2015, malgré de nombreux moratoires, relances et plaintes ?

N’auriez-vous rien à dire sur les prestations douteuses de la société dirigée par votre chauffeur? L’ex-directeur général de Mattel, Dominique Saint-Jean, ne fait-il pas lui aussi l’objet d’une instruction judiciaire pour « escroquerie » ? Aucune autre banque de la place, en dehors de celle de Bouamatou, n’a-t-elle pas fait exécuter sur vos actifs des décisions judiciaires définitivement en votre défaveur ? Et les tentatives d’un huissier de faire vendre aux enchères les actions de COMATEL dans le capital de Mattel seraient-elles aussi fictives que les efforts de celle-ci à faire invalider cette vente pour sauvegarder l’intégrité de son capital ?

Cela fait beaucoup, tout de même. Mais peut-être aimez-vous vous vautrer publiquement dans la boue. Comme nous vous le disions en conclusion de notre précédent article, nous nous serions volontiers abstenus d’y traîner quiconque. Mais, bon, si c’est votre volonté…nous évoquerons en premier lieu ‘’l’affaire de Paris’’ et nous ne nous arrêterons plus en si bon chemin….

Ahmed ould Cheikh

Directeur du journal « Le Calame »