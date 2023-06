Guidimakha : Le chemin de l’espoir (2)

Cantines scolaires : booster le taux de fréquentation et de rétention

Seconde partie du reportage de Mamadou Thiam sur les interventions du PAM à l’appui de diverses localités du Guidimakha…

À Moutag Meden, Mbédiya Saha (Gorilakhe) et Lifkarine, des repas scolaires sont fournis à tous les enfants, filles et garçons, des écoles primaires. On espère ainsi booster le taux de fréquentation et de rétention, tout en proposant aux comités scolaires des activités de renforcement des capacités dans la gestion du programme. La représentation locale du PAM Mauritanie veut améliorer les capacités d'apprentissage et soutenir l'accès à l'éducation dans les zones à faible fréquentation scolaire et à forte prévalence d'insécurité alimentaire et de malnutrition. « En augmentant la rétention des élèves », nous a-t-on expliqué, « le programme contribue également à améliorer l'alphabétisation des filles et leur accès à l'enseignement secondaire, s'attaquant ainsi à certaines des causes de l'insécurité alimentaire et de la malnutrition liées au genre. […]

Les activités de renforcement des capacités aux niveaux national et communautaire entendent pour leur part favoriser la durabilité des interventions, en s'appuyant progressivement sur la production locale. C’est un élément-clé pour assurer la transition vers un programme détenu et financé par le pays. En 2021, les activités d'alimentation scolaire ont été par ailleurs recentrées dans les domaines de la programmation de la résilience et toutes les écoles en fonctionnement dans les sites ad hoc ont été inscrites au programme. L'objectif était de renforcer l'intégration entre les différentes activités de ce programme et de maximiser leurs résultats positifs. »

Augmentation du taux de réussite

« La cantine permet aux enfants de bien se concentrer », remarque monsieur Amadou Oumar Sall, directeur-adjoint de l’école de Moutalag Meden. On ne note plus de cas criants d’absence. » Et de constater que ces cantines ont un réel impact sur le parcours des élèves, élevant le taux de réussite. Deux cent cinquante élèves bénéficient de deux repas quotidiens au sein de l’établissement et les parents y contribuent avec un apport en légumes et viandes. « Le problème récurrent de l’abandon scolaire semble derrière nous », se réjouit de son côté monsieur Lebatt ould Hamed, président du bureau des parents d’élèves. Quant à Cheikh ould Moustapha, président du comité de gestion, il note un changement notoire chez les enfants de familles nécessiteuses : « grâce au repas offert, ils fréquentent assidument l’établissement » ; et le soulagement de celles-là durant les périodes de soudure. Outre ces bénéfiques effets, madame Rougheyetou Mohamed Yahya, cantinière, apprécie sa rémunération, « satisfaisante », dit-elle.

Des avis largement partagés par monsieur Mohamed Lemine ould Bouha, directeur de l’école de M’Beïdiya Sakha – Gorlakhe, disent les Soninkés – situé à près de sept cents kilomètres au Sud-est de Nouakchott. « La cantine joue un rôle important dans la fréquentation scolaire et la réussite des enfants. Depuis son ouverture, nous enregistrons une augmentation de la scolarisation et le passage à 100% en classe supérieure. Il n’y a plus d’abandon scolaire. Sur notre effectif de sept cent quarante-cinq élèves, six cents profitent de ce service. C’est un appui considérable pour le système éducatif. Nous remercions le PAM et l’incitons à poursuivre son initiative, tandis que nous nous attelons à une bonne gestion de la cantine. Les parents d’élèves contribuent à leur manière en fournissant le bois et autres denrées. L’ONG GRADD sensibilise particulièrement à l’hygiène et la bonne conservation des produits. »

Mehdiya mint Saleck, cuisinière, salue la mise en place de la cantine et son importance pour les élèves. « C’est vraiment super, ces repas », lui fait écho Maalamine Sokhona (12 ans), élève en 6èmeAF, « et très important pour toute l’école. » Quant à monsieur Yatabéré Moussa, chargé du suivi au Groupe de Recherche et d’Actions pour le Développement Durable (GRADD), il insiste particulièrement sur l’utilisation des foyers améliorés et l’apport nutritif de qualité aux enfants. Les communautés participent ainsi à une bonne gestion du développement durable.

Husseïn ould Cheybany, directeur de l’école de Lifkarine à quarante kilomètres d’Ould Yengé, rappelle que le PAM y mit en place une cantine scolaire dès la fondation de l'établissement en 1995. « Outre la nette augmentation des rations alimentaires, cette initiative avait d’autres aspects, notamment l'octroi de fournitures scolaires. Elle a aussi d’autres objectifs : lutte contre la déperdition scolaire, augmentation chaque année des effectifs et élévation sensible du taux de réussite. L’année dernière, vingt-cinq de nos trente-cinq candidats ont été ainsi admis au collège. Et le jardin maraîcher érigé grâce à l’ONG GRADD permet d’approvisionner en divers légumes la cantine. »

Husseïn ould Cheybany rappelle que celle-ci a beaucoup réduit les dépenses des familles. Revenant sur la déperdition scolaire, il précise que trente-et-un enfants ont repris, l’an dernier, régulièrement le chemin de l’école et y poursuivent encore les cours. Cette initiative est suivie par l’ONG Actions. Il conclut en soulignant les problèmes liés aux effectifs pléthoriques qui freinent le travail des enseignants. « Il faudrait vraiment construire de nouvelles salles », plaide-t-il.

Mamadou Thiam

Envoyé spécial

L’école de Lifkarine compte trois cent soixante-six élèves qui ont bénéficié d'équipements scolaires. Sur les soixante-dix enfants non scolarisés identifiés, cinquante-huit ont été réinsérés. La scolarisation et la fréquentation scolaire sont également encouragées par la cantine qui offre à tous les élèves deux repas par jour. Celle-ci est fonctionnelle grâce à l'engagement de l'association des parents d'élèves et du personnel de l'école. Afin d'améliorer l'efficience énergétique dans la cuisson des repas, un pilote de foyer amélioré a été construit dans l'école en 2022. Un suivi de ses utilisation et efficacité est en cours. L'école est dotée d’un COmité de GEStion (COGES) qui dispose d'un fonds de roulement. Les enseignants et le COGES sont soutenus par un renforcement des capacités.

L'association des parents d'élèves est très active et a notamment réhabilité des salles de classe et des tables-bancs. L’implication d’autres associations autour de l’école a permis d’établir un jardin scolaire de 100 m² qui poursuit un double objectif: nutritionnel et pédagogique. Les légumes produits sont tout d’abord intégrés dans la cantine, diversifiant le contenu des repas et leur qualité nutritionnelle. Enfants et enseignants participent par ailleurs à l’entretien et au développement du jardin, tout en promouvant une sensibilisation nutritionnelle et environnementale. En lien avec cette dernière, le reboisement de l’école avec des arbres fruitiers accompagne les efforts d’éducation à l’environnement.

