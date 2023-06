Fin des élections locales : Mission accomplie par la CENI?​

Il était presque 14 h, ce 31 mai, le président de la CENI, le président, M. Dah Abdel Jelil s’apprêtait à quitter son bureau ; il n’y avait que très peu de personnes alors que quelques semaines auparavant, c’est une nuée de visiteurs qui l’accueillait ou le raccompagnait quand il arrive ou sort de son bureau pour la pause de 14 heures.

Interpelé par le reporter du Calame, qui lui a demandé s’il allait à la maison pour la prière ou le déjeuner, il répondit, avec son sourire habituel, on a droit à tous les deux. Aussi dans les grands couloirs, on rencontrait très peu de personnes. Même le nombre de vigiles, d’habitude très nombreux était sensiblement réduit. Faits visibles depuis la porte d’entrée. Les locaux de la CENI sont en train de se vider peu à peu. Seul le personnel essentiel gardera la maison en attendant l’échéance de la présidentielle. Signe que la CENI est en passe d’achever sa mission. Celle très délicate d’organiser des élections municipales, régionales et législatives anticipées. Globalement, elles se sont déroulées sans incidents majeurs et dans la sérénité. Un avis que ne partage pas forcement les partis d’opposition ayant pris part au triple scrutin du 13 mai 2023.

Triple scrutin, 25 partis politiques

Fruit d’un consensus entre 25 partis politique, les 11 sages ont eu donc la redoutable tache d’organiser des élections anticipées. La décision a été prise par les partis politiques et mise en œuvre par la CENI. Celle-ci engagea une véritable course contre la montre pour relever le challenge. Un chronogramme est arrêté et soumis au gouvernement qui le valida sitôt. Un recensement à vocation électoral (RAVEL) a été engagé en janvier. Il sera prorogé de 15 jours et permit aux mauritaniens de s’inscrire sur les listes électorales et donc d’assainir le fichier électoral. Quelques semaines avant, la CENI publie la liste électorale de 1785036 inscrits. Elle avait procédé au recrutement de son personnel. Une série de formations est enclenchée au niveau central puis au niveau des démembrements pour la bonne tenue des bureaux de vote. Aussi, un bureau d’études émirati est-il recruté pour confectionner les bulletins de vote, arrivés, à temps à Nouakchott, et aux bureaux de vote. Un travail colossal réalisé par l’équipe de la logistique.

Taux de participation satisfaisant

Ainsi, le jour J, c’est-à-dire, le 13 mai, date du 1er tour des élections, 25 partis politiques ayant déposé 2071 listes candidates se jettent dans la conquête des suffrages des 1786488 inscrits au niveau national et à l’étranger. 25 partis signataires de l’accord politique ont pris part au scrutin, organisé dans 62 circonscriptions parlementaires, 13 circonscriptions régionales et 238 circonscriptions municipales. 2071 listes candidates, réparties sur 4729 bureaux de vote ont concouru. Un 2e tour a été organisé le 27 mai, dans 22 circonscriptions législatives à l’intérieur et à l’étranger. Sur un total de 1786488 inscrits, 1227835 ont effectivement voté. Le taux de participation du 1er tour des législatives était de 71, 59%... tandis qu’au second tour, il s’établit à 64%. Les mauritaniens ont élu un Parlement de 176 membres. Selon les statistiques livrées par la CENI, les femmes représentent 52% du corps électoral. Il ressort des données statistiques de la CENI que les femmes représentent 32,57% des listes municipales, 35,10% des listes régionales et 36,73% pour la députation. Dans l’un de ses communiqués, la CENI n’a pas manqué de saluer la discrimination positive dont ont profité les jeunes et les personnes aux besoins spécifiques (handicaps).

La CENI a accordé une grande importance à la communication et à la sensibilisation. Outre sa direction, les organisations de la société civile ont été recrutées, pour sensibiliser les citoyens à l’importance de l’acte citoyen qu’est le vote.

Ainsi, le jour du scrutin, un imposant dispositif fut mis en place pour permettre aux citoyens de suivre, presque en temps réel le dépouillement et la publication des résultats du scrutin. Les organes officiels (radio et télévision) ont été mis à contribution pour porter le message de la CENI à l'ensemble des citoyens mauritaniens fort intéressés par leurs suffrages.