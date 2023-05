Affaires Oumar Diop et Ould Samba : les autorités sortent de leur réserve

Vingt quatre heures après la mort de Oumar Diop et les violentes manifestations à Nouakchott, Nouadhibou, Kaédi et Boghé, où un jeune manifestant a été abattu, ce mardi 30 mai, selon sa famille par la police, les autorités mauritaniennes ont fini par briser le silence. Lors d’un point de presse tenu mardi après-midi, le ministre de l’intérieur et de la Décentralisation a indiqué que ” l’enquête judiciaire au sujet des deux citoyens décédés est en cours et la vérité sera établie”. Concernant la mort de Oumar Diop, M. Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine a précisé que ‘’les circonstances ont été clarifiées dans un communiqué de la Direction Générale de la Sûreté Nationale’’, soulignant qu’une enquête judiciaire est en cours pour établir la vérité, et l’on a fait appel à un médecin légiste pour une autopsie, en présence d’un avocat et des représentants de la famille du défunt.

Relativement à Mohamed Lemine Ould Samba, le ministre a ajouté qu’une’’ tentative d’attaque contre le commissariat de police de Boghé, à la suite des actes de violence que la ville a connus aujourd’hui, est actuellement soumise à une enquête préliminaire’’.