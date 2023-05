Sebkha1: La police suspectée d’avoir tué un jeune citoyen

Arrêté hier soir par les éléments du commissariat de Sebkha 1, le jeune Oumar Hamady Diop, originaire de M’Bagne, est mort dans ce lieu. Ses parents ont été informés de sa mort au petit matin et son corps était déjà déposé à l’hôpital national. A l’heure où nous écrivons ces lignes, tous ses parents et proches, des membres des organisations de défense des droits de l’homme sont rassemblés devant la morgue de l’établissement. Ils attendent l’arrivée du procureur de la République et du médecin légiste. Les parents exigent une autopsie en présence du procureur de la République et non son substitut déjà sur les lieux. Ils ont également récusé le médecin venu effectuer l’acte, souhaitant la présence de leur médecin. La famille et les organisations de défense des droits de l'homme réclament une enquête impartiale sur les véritables circonstances de la mort du jeune Oumar. Un autre cas Souffi vient encore défrayer la chronique.

Selon deux témoins, derniers à avoir assisté à l’arrestation de Oumar, 38 ans et père de 3 enfants et dont l’épouse est en état de grossesse très avancée, selon sa nièce en larmes, racontent que les éléments de la police l’ont trouvé en train de réparer sa voiture au bord de la route - le pneu était crevé. Après s’être enquis de la situation, ils exigent d’Oumar de les accompagner au commissariat - le commissaire aurait besoin de lui. Oumar refuse et les policiers s’acharnent sur lui pour l’amener de force mais son ami intervient pour leur promettre de l’amener avec lui, ce qu’ils ont refusé, affirme-t-il. Après l’avoir menotté les mains derrière le dos, ils l’embarquent vers le commissariat. Et selon un cousin qui a suivi la voiture de la police, une fois dans le commissariat, des policiers se ruent sur lui et le passent à tabac. Et c’est au petit matin que sa famille est informée de sa mort.

Selon un autre témoin, la veille de son arrestation, Oumar avait été interpelé par les éléments de la police en faction du côté du carrefour de la cité Concorde ; ils ont trouvé sur lui un important montant d’argent, fruit de la vente de sa voiture. Ils le lui ont confisqué et il a fallu faire intervenir un parent pour le récupérer. Selon toujours son cousin, Oumar qui est dans le business de véhicules se préparait, comme de nombreux jeunes mauritaniens, à voyager aux Etats Unis. Mais face au refus catégorique de sa maman, il a décidé de ne plus faire le voyage.