Stage de remise à niveau des commissaires, arbitres et officiels de table de marque

Du 19 au 21 Mai, trente-cinq commissaires de match, arbitres et OTM (Officiels de Table de Marque) dont 34% de femmes ont pris part à un stage de remise à niveau. Organisée par la Fédération Mauritanienne de Basket-ball (FBBRIM), cette session s’inscrivait en prévision de l’encadrement technique des compétitions des premières éditions du Championnat Élite, Championnat national D2 et Championnat national 3x3, prévues en 2023.

La cérémonie d’ouverture de cette formation dirigée par un instructeur FIBA, monsieur Pape Banda N’diaye, et un arbitre Élite FIBA, monsieur Babacar Guèye, a été présidée par monsieur Youssouf Fall, président de la FBBRIM, au siège de la Maison du Basket. Dans son mot d’ouverture, monsieur Falla remercié les participants à cette session, notamment ceux venus de l’intérieur du pays (Zouérate, Nouadhibou, Rosso, Boghé, etc.) et souhaité la bienvenue aux experts.

Toutes ces actions décrites ci-dessus, ainsi que celles relatives à « la formation des arbitres et OTM tenue le 6 Mai 2023 à Nouakchott, au projet « Jeunes–Basket-ball–Emploi » à l’intention des jeunes entraîneurs-chômeurs, au renforcement de l’équipement du siège et autres qui seront organisées sous peu, n’ont été possibles », a-t-il souligné,« qu’à la grâce des mesures prises par monsieur Mohamed ould Soueïdatt, ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, pour encourager le développement du basket-ball mauritanien, à la suite de la médaille d’argent remportée au mois de Février 2023 par notre équipe nationale lors du troisième Tournoi Arabe organisé à Doha (Qatar) ». Et de conclure en exhortant les participants à réserver aux experts le meilleur accueil en terre mauritanienne, afin de profiter au maximum de leur expérience et savoir-faire.

Cette session intervient après la formation des arbitres sur les règles et la mécanique de l'arbitrage du basket-ball 3x3 tenue le 6 Mai 2023 à la Maison du Basket de Nouakchott. On rappellera enfin que messieurs Pape Banda Ndiaye et Babacar Guèye avaient déjà dirigé avec brio et professionnalisme le stage de 2019.

J13 de la Super D2 NKTT : l’AS Pompiers arrache le dernier ticket

L’AS Pompiers a arraché le second et dernier ticket qualificatif pour les play-offs de deuxième division comptant pour la zone spéciale de Nouakchott. Vendredi 19 Mai, ils se sont en effet imposés 2 buts à 1 face au Wydad Arafat, dans un match décisif de la 13èmeet dernière journée. Réduits à neuf, les Wydadistes qui n’avaient besoin que d’un point pour se qualifier ratent donc le coche en encaissant un but cruel à la 89’.

Coupe arabe de beach soccer : les Mourabitounes s’arrêtent en quart

L’aventure s'arrête en quart de finale pour les Mourabitounes de beach soccer. La sélection nationale a été éliminée par celle d'Égypte sur le score de 3 à 8, jeudi soir à Jeddah. Pour leur baptême de feu, Moussa Baghayogho et son groupe ont cependant réalisé un parcours honorable, en enregistrant mercredi leur première et large victoire – 5 à 2 sur leurs homologues du Liban –après deux défaites initiales, dont une très serrée contre le Maroc.

Arab Futsal Cup 2023: la Mauritanie édifiée sur ses adversaires

La septième édition de l’Arab Futsal Cup est prévue du 6 au 16 Juin en Arabie saoudite. Cette compétition réunira, cette année, douze nations membres de l’UAFA au lieu de dix seulement lors de la précédente édition. Suite au tirage au sort effectué le mardi 16 mai 2023 à Djeddah, elles ont été réparties en trois groupes de quatre. Groupe A, Arabie Saoudite (hôte), Algérie, Libye et Soudan ; groupe B, Maroc, Comores, Koweït et Liban ; groupe C, Égypte, Mauritanie, Palestine et Irak. La sélection mauritanienne avait pris part à la dernière édition remportée en 2021 par le Maroc.

Championnat régional du Trarza : l’ASC N’diourbel décroche le ticket

L’ASC Ndiourbel s'est imposée à l’épreuve fatidique des coups de pied arrêtés face à Satara, dimanche au stade Ramdane de Rosso, lors de la finale du championnat régional. Il va donc représenter le Trarza aux phases zonales (Sud) de la deuxième division, programmées du 2 au 6 Juin prochain.

Championnat régional Nouakchott-Sud : FC Arafat sacré

Le FC Arafat s’est adjugé le titre de champion régional Nouakchott-Sud après sa victoire étriquée (1-0) en finale sur l’Espoir Football d’El Mina. Le voilà donc promu en Super D2.